迎接世界心脏日，专家和你谈谈“心”

心血管病是全球最常见的非传染性疾病，每年造成近1860万人死亡，占全球死亡人数的1/3。心血管病防治是全人类共同面临的社会问题。为向公众宣传心脏健康知识，世界心脏联盟于1999年设立世界心脏日，2022年9月29日是第23个世界心脏日，今年的主题是“万众一心”，意在倡导公众更主动、更用心地关注、传播和实践心脏健康理念。

《中国心血管健康与疾病报告2021》显示，我国心血管病的发病率和致死率仍高居榜首，心血管病人数达到3.3亿，每5例死亡中就有2例死于心血管病。报告指出，我国正面临人口老龄化和代谢危险因素持续流行的双重压力，心血管病负担仍将持续增加。今年的世界心脏日倡导心血管病全生命周期的健康管理，提高公众的心血管健康意识。我们每个人都是自身健康第一人，应重视心血管病一级预防，养成健康的生活方式，全面控制心血管病危险因素，从源头上预防心血管病发生；强化心血管病二级预防，科学规范诊疗心血管病，从进程上延缓心血管病发展。

养成健康的生活方式

适度运动可以有效降低心血管病的发病率和死亡率。研究表明，积极参与体育运动的人群与久坐不动的人群相比，心血管病的患病风险更低。专家建议成年人将跑步、游泳等有氧运动与力量、器械运动等抗阻运动相结合，减少久坐时间。目前被广泛认可的有氧运动方案为每周至少150分钟的中等强度或75分钟的高强度有氧运动。

吸烟有害健康，戒烟是预防心血管病最有效的方法。研究表明，持续吸烟是复发性心肌梗死及血运重建患者不良临床结局的主要危险因素；大多数吸烟人群由心血管病引起的死亡风险较肺癌更高，且其心血管病发病之初就可能导致猝死。

健康饮食可以降低心血管病风险。专家建议调整饮食结构，将以植物为基础的饮食结构代替以动物为基础的饮食结构，以降低心血管病风险。2017年全球有近300万人因粗粮摄入不足而精细粮摄入过多引发心血管病而导致死亡。以水果和蔬菜为主的饮食可以有效降低包括血压、血脂、胰岛素抵抗等在内的代谢风险因素。钾盐替代普通食盐能够降低13%的心血管病风险，降低11%的心脏病或中风风险。

抑郁、焦虑、暴怒和精神压力等不良心理状态与心血管病发生也有关。精神压力的升高增加冠心病的发病风险，抑郁症与成年人（尤其是男性）心血管病死亡风险增加相关。专家建议通过心理疏导和心理保健来改善精神压力症状和生活质量，降低心血管病风险。

控制心血管病危险因素

长期高血压可导致血管硬化，增加冠心病和心力衰竭风险。血压水平与心血管事件风险之间正相关，正常高血压的相对风险为1.35，1级高血压为1.92，2级高血压为3.15，降低血压可显著降低心血管病风险。专家建议通过减重、健康的饮食结构、低盐摄入、补充膳食钾、增加体育运动、限制饮酒以更好地控制血压。

低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）在动脉粥样硬化性心血管病中发挥关键作用，建议尽早干预。已有动脉粥样硬化性心血管病的人群，其LDL-C目标值＜1.4毫摩尔/升；无动脉粥样硬化性心血管病但心血管病高危人群，其LDLC目标值＜1.8毫摩尔/升。研究表明，高胆固醇血症增加症状性主动脉瓣狭窄风险，降低LDL-C对预防主动脉瓣狭窄有益。

超重增加心血管病风险。专家建议儿童期就应预防肥胖，改变饮食习惯，制定切实可行的营养目标，如控制胆固醇、碳水化合物摄入，适量多吃酸奶、水果、全谷物、豆类、鱼和坚果。防止体重增加比减重更容易且更有效，应通过合理饮食及运动将体重控制在正常合理范围内（BMI＜25），避免超重和肥胖的发生。

接受科学规范的心血管病二级预防治疗

心血管病一级预防能够有效延缓或避免心血管病发生，进而降低心血管病的发病率。二级预防在一级预防基础上，通过长期科学规范诊疗减少心血管病复发与死亡，提高心血管病患者生存质量，降低致死率和致残率。心血管病领域是循证医学研究和实践的典范，大量的随机对照试验形成的循证医学证据和诊疗指南大大提高了心血管病的诊疗水平。动脉粥样硬化性心血管病二级预防包含了治疗性生活方式改善、运动康复、心血管病危险因素综合防控和药物治疗等综合措施。心脏康复是心血管病二级预防和全生命周期健康管理的重要组成部分。循证医学表明科学的运动康复训练能够改善心肺功能，提高生活质量，降低不良心血管事件发生率，其已经被欧洲心脏病学会和美国心脏协会推荐为心血管病的标准二级预防方案。抗血小板药物（阿司匹林、氯吡格雷或替格瑞洛等）、调脂类药物（他汀类、依折麦布或PCSK9抑制剂）、肾素—血管紧张素系统抑制剂和β受体阻滞剂等药物在改善动脉粥样硬化性心血管病症状、延缓病变进展方面发挥重要作用。

（作者张然系中国人民解放军总医院心血管病医学部教授、中华医学会心血管病分会学组委员，岳帅系中国人民解放军总医院心血管病医学部硕士研究生）