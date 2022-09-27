本报北京9月26日电（记者陈海波）市场监管总局日前发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（以下简称《规定》），要求食品生产经营企业建立健全食品安全管理制度，配备食品安全员。具有一定规模的食品生产经营企业在配备食品安全员的同时，应配备食品安全总监。食品安全总监、食品安全员发现食品安全事故潜在风险，应提出停止相关食品生产经营活动等否决建议。《规定》自2022年11月1日起施行。

《规定》明确提出，食品生产经营企业至少配备1名食品安全员；特殊食品生产企业、大中型食品生产企业、大中型餐饮服务企业和连锁餐饮企业总部、大中型食品销售企业和连锁销售企业总部，用餐人数300人以上的托幼机构食堂、用餐人数500人以上的学校食堂、用餐人数或供餐人数超过1000人的单位，在配备食品安全员的同时，应当依法配备食品安全总监。食品安全总监和食品安全员可以为专职或兼职人员。

《规定》要求，企业要建立主要负责人负总责，食品安全总监、食品安全员分级负责的食品安全责任体系；建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，制定食品安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作机制。日管控是指由食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，周排查是指由食品安全总监或者食品安全员每周排查风险、分析研判、解决问题，月调度是指由企业主要负责人每月听取工作汇报。