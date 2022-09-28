国庆假期如何做好疫情防控？多地发布最新提醒

人民网北京9月28日电 （记者孙红丽）国庆假期临近，人员流动性、聚集性增加，如何做好疫情防控？近日，多地发布国庆假期及前后的防疫提醒，倡导市民朋友尽量减少跨省市出行，确需出行的预先合理规划出行路线，不前往疫情中高风险区等区域，做好个人防护。

同时，上海等地还发出“在市内郊区乡村游、城市休闲游”建议，并推出丰富的文旅活动，吸引市民游客就近出游。为了迎接假期里即将到来的游客，国内多家知名景区也发布了最新入园提醒。

多地倡导假期在本地过节

假期临近，人员流动性增加，进一步做好“外防输入、内防反弹”疫情防控各项工作，多地倡导国庆假期就地过节。

“喜迎国庆，防控措施勿放松。”9月27日，北京市疾控中心发布提醒：国庆假期，倡导市民朋友，就地过节，减少出京，提高防控意识，做好个人防护。进返京人员需要持48小时内核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码，严格遵守各项防疫规定。

9月26日，深圳市疫情防控指挥部办公室新闻发言人、市卫生健康委二级巡视员林汉城在深圳市疫情防控新闻发布会上提醒广大市民尽量留深过节，避免前往中高风险区所在县（市、区），非必要不前往中高风险区所在地市。

林汉城还提醒，确有必要在国庆假期出行的跨省、跨市出行人员，请做足个人防护，返深后及时开展核酸检测“三天两检”，不乘坐公共交通工具，不参加聚集性活动，做好自我健康监测，密切关注自己和家人的身体状况。

9月25日，西安市疫情防控指挥部办公室发布通告，提倡就地过节。节假日尽量避免或减少跨市出行，非必要不出省；确需离市的，应密切关注目的地和途经地疫情形势。市民在市内活动的，尽量不走绕城高速、少进服务区，避免查验带来的不便。

提倡郊区乡村游、城市休闲游

近年来，在科学精准做好疫情防控前提下，多地积极发展城市休闲游、近郊乡村游，发布推出一批城市游、乡村游线路产品，吸引市民游客就近出游。

“国庆假期，提倡郊区乡村游、城市休闲游。”9月27日，广州市卫生健康委在广州市疫情防控新闻发布会上提醒：请广大市民朋友尽量选择在粤过节，减少跨省出行。

针对国庆长假来沪返沪人员，9月18日，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝建议广大市民朋友，非必要不离沪、非必要不出境，可以在市内郊区乡村游、城市休闲游。

“当前旅游消费呈现出三大变化：一是旅游目的地从全球游向本地游、周边游转变；二是旅游方式从团队游向家庭游、定制游转变；三是旅游偏好从传统的观光游向休闲游、深度游转变。这种变化，让我们重新定义旅游的内涵和方式。”上海市文化旅游局局长方世忠表示。

据悉，2022年上海旅游节于9月17日-10月6日举行，期间上海野生动物园、上海迪士尼等28家景区推出旅游节票价优惠活动。而今年上海旅游节期间，上海市各区、市场主体精心设计了近200项主题活动，为广大市民带来精彩纷呈的文旅体验。

“我们也倡导广大市民重庆人游重庆，完全可以放心到本地游、区县游、周边游。”9月27日，重庆市市文化旅游委副主任秦定波在重庆市疫情防控工作新闻发布会上如是说。

景区严格预约管理

长假临近，跨省等长线旅游市场也逐步升温。多个知名景区发布提醒，严格执行 " 限量、预约、错峰 "等举措。

根据9月8日国务院联防联控机制新闻发布会上公布的最新防控政策措施（9月10日-10 月31日），旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具；按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，跨省流动人员抵达目的地后，积极配合当地完成“落地检”。

9月26日，安徽省黄山风景区发布公告，“十一”假期实行实名分时预约购票，黄金周日接待游客最大承载量控制在2.5万人以内。

山西省平遥古城景区官方服务平台9月26日发布的信息显示，平遥古城景区坚持防控为先，实行“无预约不旅游”。请提前通过平遥古城景区官方服务平台进行实名制预约。根据防控要求，平遥古城景区最大接待量为景区最大承载量的75%（85202人）。景区暂不接待7日内有疫情高、中、低风险区及发生疫情但未调整风险区县(市、区)旅居史的游客。

秋意渐浓，内蒙古阿拉善盟额济纳旗金秋胡杨的多姿美景再度吸引着全国各地游客的关注。9月25日，额济纳旗发布通告，2022年国庆假期及前后，全旗文化旅游活动采取“线上为主”的方式举办，严格实行预约、限量、错峰管理。

结合额济纳旗疫情防控态势，对近7天内有涉疫地区（包括疫情所在市、县、区、旗）旅居史的，严格落实限制入旗、从严管控措施，同时对不符合疫情防控要求的，各景区景点暂不接待。按照文化和旅游部、自治区文化和旅游厅有关通知要求，暂停旅行社及在线旅游企业经营团队旅游及“机票+酒店”业务。