世界步行日：走路是最好的运动 这样走路才算健身

9月29日是世界步行日。走路被视为“世界上最好的运动”，既简单易行，强身效果又好。

“走路是一种有氧运动。”重庆医科大学附属第一医院康复医学科副主任医师吴丹冬在接受人民网记者采访时表示，快走可以产生肌肉和心血管适应，从而提高全身耐力性运动能力、心脏收缩能力，以及改善心肺功能。同时，步行可以起到减脂的作用。有研究表明，成年人每天步行30分钟，可增加热量消耗30%，每天步行一公里，每月可减少约0.3公斤的脂肪。对于需要减肥和强身健体的人群非常有用。走路还可以改善机体代谢，降低糖尿病、高血脂发生的可能。另外，每天坚持走路还可以改善睡眠、舒缓情绪。

吴丹冬表示，一定强度的走路才能起到健身的作用。运动频率太低，改善心肺耐力的效果会减弱。建议每周3～5天规律的走路训练，每次持续时间为30～60分钟，每周累计150分钟左右。行走过程中，可加快步伐以增加运动强度。

尽管走路对健康的益处有很多，但方法不对只会事倍功半，甚至损伤身体。吴丹冬提示，首先，走路的运动量应适度，遵循循序渐进的原则。过度步行会导致持续性疲劳、关节软骨磨损，还可能引起运动后持续性关节酸痛或其他不适。

其次，要达到长期的运动效应，走路健身需要持之以恒。走路健身时可以结伴而行，以增强趣味性，易于坚持。

此外，为减少关节负荷，走路时应避免上下坡行走，尽可能平地步行。如行走后出现关节或其他部位疼痛，要停止训练，尽快就诊，避免二次损伤。（视频制作：实习生唐妍双）