以毒攻毒！疱疹病毒“变身”癌症克星

科技日报北京9月26日电 （记者刘霞）英国科学家在近期举办的2022年欧洲肿瘤医学会（ESMO）上提交论文称，他们的研究结果表明，一种经过基因改造的疱疹病毒可能给已经穷尽所有其他疗法的癌症患者带来希望：在一个有39名患者参与的试验中表现出了显著疗效。

研究人员指出，这种名为RP2的病毒是一种转基因的单纯疱疹病毒，通过“连环出击”，对付晚期癌症：先破坏它们的细胞，然后让免疫系统发挥作用。具体而言，将RP2直接注射到肿瘤中，它会在癌细胞内大量繁殖，然后从内部使癌细胞破裂；它还能阻断一种名为CTLA-4的蛋白质，这种蛋白质充当着免疫系统的“刹车”；而且，经过改造的RP2可以产生刺激免疫系统的特殊分子。

研究人员解释说，他们在注射RP2前后对患者进行了活检，发现肿瘤的“免疫微环境”——即肿瘤周围的区域——发生了积极变化。注射导致该区域有更多的免疫细胞，包括CD8+T细胞，并“开启”了与抗癌免疫反应相关的基因。

参加试验的病人罹患多种癌症：皮肤癌、食道癌和头颈癌。已经没有其他治疗方法可用，即使现代的免疫检查点抑制剂也对其无济于事。在参加试验的39人中，9人只使用了RP2，另外30人使用了RP2结合纳武利尤单抗（nivolumab）。

结果表明，仅接受RP2治疗的3名患者的肿瘤缩小了，其中涎腺癌患者的肿瘤完全消失，而且15个月后仍未复发癌症。另外两名食管癌和葡萄膜黑色素瘤患者的癌症缩小了。而接受组合疗法的7名受益者中，6人的癌症在14个月中一直没有恶化。此外病人报告的副作用大多数是发烧、发冷和疲劳，无需医疗干预。

该研究负责人凯文·哈林顿说：“我们的初步试验结果显示，对于一些癌症晚期患者——包括那些对其他形式的免疫疗法没有反应的患者，这种转基因疱疹病毒可能成为新的治疗选项。”

接下来，研究人员希望继续探索RP2在更多癌症患者身上的治疗潜力。