直播预告：骨健康科普的“青年力量”

随着社会生活的不断发展进步，大众对于健康领域的科普需求日益增长，如何让科普内容深入人心，科普形式如何求新求变是每一位健康工作者都在思考的问题。9月23日16:00，北京协和医院骨科主任助理、副主任医师庄乾宇，首都儿童研究所附属儿童医院儿童营养研究中心主治医师肖凌将做客“青年医声”直播间，和网友们分享关于健康知识的科普创作心得和感悟。

嘉宾简介

庄乾宇，北京协和医院骨科主任助理、副主任医师、硕士生导师。国际脊柱侧凸研究学会（SRS）Program Committee委员，国际脊柱侧凸研究学会（SRS）Travelling Fellow，国际矫形与创伤外科学会（SICOT）中国部青委会副主任委员，中国骨科医师协会（CAOS）青委会脊柱畸形学组组长，中华预防医学会脊柱专业委员会青委会副主任委员，中国研究型医院学会脊柱外科专委会脊柱畸形学组委员。

肖凌，北京大学医学部临床医学硕士学位，首都儿科研究所附属儿童医院儿童营养研究中心主治医师。擅长儿童消化不良、儿童便秘、小儿消化道过敏性疾病诊治，婴幼儿喂养、喂养困难、生长发育迟缓、宫外生长发育受限的喂养指导等。

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