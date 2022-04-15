直播预告：守住改善前列腺癌生存的关键防线

我国前列腺癌的发病率呈逐年上升趋势，已成为威胁老年男性健康的主要杀手。前列腺癌的发生与哪些因素相关？又该如何守住改善前列腺癌生存的关键防线？

4月18日15:30，空军军医大学西京医院泌尿外科主任秦卫军将做客“人民好医生”APP直播间，为网友科普前列腺癌的相关知识。

专家简介

秦卫军，主任医师、教授，空军军医大学西京医院泌尿外科主任，博士生导师。中国医师协会泌尿外科医师分会副会长，中华医学会泌尿外科分会委员，中国人体与健康科技促进会泌尿系肿瘤专业委员会副主任委员，全军泌尿外科专业委员会委员。美国西北大学、梅奥医学中心访问学者，主持国家自然科学基金6项，发表文章30余篇。

擅长：临床专长于泌尿系肿瘤、前列腺疾病的精准诊疗，泌尿外科腔镜微创技术，在腔静脉瘤栓等高难度手术方面有较深造诣。

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