直播预告：前列腺知识点详解 还你一“腺”生机

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

9月20日15:00，浙江省人民医院泌尿外科腔镜肿瘤中心主任张琦将做客“人民好医生”客户端直播间，为大众详细讲解前列腺疾病、前列腺癌的相关科普常识。

嘉宾简介：

张琦，博士，主任医师，教授，硕士生导师；浙江省人民医院泌尿外科腔镜/肿瘤中心主任，前列腺肿瘤亚专业组组长；浙江省医学会泌尿外科学分会青年委员会副主任委员；中国医师协会泌尿外科医师分会（CUDA）全国青年委员；中国医疗保健国际交流促进会泌尿健康促进分会全国青年委员；浙江省医师协会泌尿男生殖系肿瘤专委会委员，秘书；浙江省康复医学会泌尿男科康复专业委员会委员。

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