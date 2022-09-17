重庆发现一例输入猴痘病例

据重庆卫健委官网消息，9月16日，重庆市确诊一例境外输入猴痘病例，该病例为自国外中转重庆入境人员，在按规定进行入境人员新冠肺炎疫情防控集中隔离期间，发现皮疹等症状，经重庆市疾控中心实验室检测及中国疾控中心复核，实验室结果猴痘病毒核酸阳性，国家组织专家诊断为猴痘确诊病例。该病例正在定点医院进行集中隔离治疗，情况稳定，其密切接触者均已落实隔离医学观察措施。目前，该病例新冠病毒核酸检测为阴性。

重庆市委、市政府高度重视猴痘病例的处置工作，第一时间指挥调度、安排部署。市卫生健康委积极行动、迅速响应，深入开展流行病学调查，加强追踪排查、核酸检测、医疗救治和全面消杀等相关工作。经专家研判，该病例入境重庆即被隔离管控，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。

科普知识

什么是猴痘？

重庆卫健委同时对猴痘进行了科普。猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种人兽共患病，临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大，通常为自限性疾病，但部分患者可出现并发症，包括皮损部位继发细菌感染、脑炎等。本轮疫情症状轻，皮疹数量少且不典型。

猴痘主要通过接触感染动物的呼吸道分泌物、病变渗出物、血液、其他体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播，亦可在长时间近距离接触时通过飞沫传播，接触病毒污染的物品也有可能感染。病毒还可通过胎盘从孕妇传播给胎儿。2022年5月以来，发生在非流行国家的猴痘疫情以男男同性性行为人群为主（约占96%），以性接触为主要传播方式。

自1970年在刚果（金）确诊首例人猴痘病例以来，猴痘疫情主要发生在中非和西非国家。非洲以外国家猴痘疫情较少，均由非洲国家（动物或人）输入所致，本地传播有限。

2022年5月以来，猴痘首次在欧洲、美洲等既往非流行国家发生持续传播，截至9月14日，全球103个国家/地区共报告猴痘确诊病例59147例。截至目前，我国台湾省报告3例病例、香港特别行政区报告一例病例，内地报告一例病例，均为境外输入病例。

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物。治疗主要是对症支持治疗和并发症治疗。大多数情况下，猴痘症状在2-4周内自行消失，但对免疫缺陷者等特殊人群，可能会导致临床并发症，甚至死亡。

目前我国没有专门的猴痘疫苗，但接种天花疫苗对预防猴痘可起到85%的免疫保护效果。因猴痘对普通人群感染风险低，所以世界卫生组织目前不建议大规模接种猴痘疫苗。

国内疫情

毕节：织金县新增106例新冠阳性病例

9月16日，贵州省织金县第四场新冠肺炎疫情防控新闻发布会召开。

发布会介绍，9月15日0时至24时，经复核，织金县新增确诊病例3例，新增无症状感染者103例，此轮疫情现有确诊病例11例（其中1例由无症状感染者转成确诊病例）、无症状感染者565例。

在风险区域方面，织金县累计共有高风险区23个、中风险区50个，以上区域范围及管控要求将根据疫情形势变化适时调整。同时，织金县于16日13时至19时，在主城区双堰街道、文腾街道全部区域开展第四轮全员核酸筛查。

9月15日，根据黔西市区域全员新冠病毒抗原检测指挥部统一安排，对中建乡、永燊乡、红林乡、铁石乡、协和镇、太来乡、雨朵镇、绿化乡、重新镇、花溪乡、定新乡、中坪镇共12个乡镇开展全员新冠病毒抗原检测，共完成采样128720人份，检测结果均为阴性。

另外，鉴于当前贵阳市、毕节市、遵义市等地新冠肺炎疫情防控形势仍然严峻复杂，为切实保障广大考生的身体健康和生命安全，维护考试公平公正，在广泛听取意见的基础上，经充分研判并报省教育厅同意，决定延期举行2023年高考第一次英语听力考试。