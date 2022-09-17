重庆发现猴痘病例，如何防控？吴尊友发文回应

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友微博截图

人民网北京9月17日电 （记者孙红丽）9月16日，重庆卫健委发布消息称，重庆市发现1例境外输入猴痘病例。17日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在个人微博发文表示，新冠疫情防控的“外防输入”措施，为防止猴痘疫情输入，发挥了重要的保护屏障作用。这次重庆报告中国大陆“首例”猴痘病例的发现，就是在新冠防控入境“7+3”隔离措施中发现的。

针对“是否有漏网病例”等疑问，吴尊友指出，虽然目前可能没有漏网的，但不代表将来没有漏网的。由于猴痘的潜伏期多在6-13天，随着猴痘疫情的继续扩散和我国入境人数的不断增加，超出新冠7天隔离观察期的猴痘感染者流入我国社会层面的可能性将会逐渐增加。因此，加强社会层面的猴痘疫情监测和预防工作是必要的，也是非常重要的。

重庆确诊1例境外输入猴痘病例

据重庆市卫生健康委消息，9月16日，重庆市确诊1例境外输入猴痘病例，该病例为自国外中转重庆入境人员，在按规定进行入境人员新冠肺炎疫情防控集中隔离期间，发现皮疹等症状，经重庆市疾控中心实验室检测及中国疾控中心复核，实验室结果猴痘病毒核酸阳性，国家组织专家诊断为猴痘确诊病例。该病例正在定点医院进行集中隔离治疗，情况稳定，其密切接触者均已落实隔离医学观察措施。目前，该病例新冠病毒核酸检测为阴性。

吴尊友介绍，据世界卫生组织报告，截止8月7日，全球89个国家和地区共报告猴痘病例27814例，死亡11例；截止9月5日，全球102个国家和地区报告猴痘病例52996例，死亡18例。在不到一个月的时间内，病例数增加91%，死亡数增加64%。总病死率为0.03%。

中国所在的西太平洋区域，同期病例数从85例增加到159例，增幅为87%，无死亡；其中，澳大利亚以124例(78%)为该区报告病例最多的国家，其次是新加坡16例(10%)，再次是新西兰5例(5%)。好消息是占全球猴痘疫情98%以上的欧美两个地区的疫情以周为单位统计，都已经出现明显下降。

存在漏网病例的可能性非常小

吴尊友表示，猴痘的潜伏期为5-21天，多为6-13天。新冠防控的入境“7+3”隔离措施，可以拦截住大部分境外输入的猴痘病例，但对于潜伏期超过7天的病例，就有可能流入社会。

重庆报告了中国大陆“首例”猴痘病例，是否还有漏网的病例？

“考虑到西太平洋区域目前仅有澳大利亚、新加波、新西兰3个国家达到5例以上，在重庆报告‘首例’猴痘病例之外存在漏网病例的可能性非常小，基本可以忽略不计。”吴尊友说。

患者临床症状不典型的偏多

从病人的临床表现来看，吴尊友说，感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。

另外，这次猴痘疫情暴发主要发生在非传统的流行地区，患者临床症状不典型的偏多，而且病情相对较轻，几乎所有病例都出现皮疹或皮肤损害，且皮疹病变主要局限在生殖器、会阴、肛周或口周区域，通常不会进一步扩散。约一半以上的病例出现发热、疼痛及淋巴结肿大等症状。多数感染者会在几周内康复。严重病例常见于年幼儿童、老年人、免疫功能低下人群，如果不能获得及时的医疗服务，可出现死亡。

没有必要普遍接种疫苗来预防猴痘

从传播途径看，吴尊友表示，猴痘病毒与天花病毒具有相似性，具有交叉免疫保护作用。也就是说，曾经接种过天花疫苗的人，对预防猴痘具有保护作用。1980年世界卫生组织宣布全球消灭天花，即此前出生的人接种过预防天花疫苗，对猴痘有一定的免疫力。而此后出生的人，不再接种天花疫苗，普遍对猴痘易感。从人群年龄结构来看，我国42周岁以上的人，即占总人口约一半以上的人群都对猴痘具有免疫力。

因此，吴尊友认为，没有必要人群普遍接种疫苗来预防猴痘。从欧美国家近期控制猴痘疫情的疫苗接种策略来看，加强重点人群疫情检测，疫苗接种集中在高风险人群，就能达到控制疫情的效果。

预防猴痘做好这些

吴尊友还表示，猴痘的传播方式比较复杂，包括接触感染动物病变渗出物、血液等或被感染动物咬伤、抓伤而感染；而由欧美国家向全球蔓延的这波猴痘疫情，人与人之间密切接触是最主要传播方式，包括直接的体肤接触，接触被病人分泌物或病变渗出液污染的物品等等。

为了预防可能发生的猴痘感染，也作为日常健康生活方式的内容，吴尊友建议，要注意做好手卫生；使用公共厕所，包括出差住宿宾馆的厕所，如果使用座便器，尽可能使用一次性坐便纸，如果条件不允许，也可用酒精湿纸巾或蘸热水的纸巾擦拭后再使用。