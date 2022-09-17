老人有这些情况 别忘了调调药

用药并不是一成不变的，特别是老年人，根据身体情况变化适时调整药物更有利于控制病情、降低死亡风险。那么，哪些人群或疾病需要定期调药？什么情况下需要找医生调药？应急总医院药学部副主任药师陆尤为老人们支招儿。

老年人定期调药

死亡风险降5%

人进入老年期后，身体各系统与组织、器官呈进行性衰退，易产生疾病，并且常常合并有多种疾病而需要多种药物进行治疗，但老年人生理功能的减退，决定了药物的体内过程与成年人有所不同，用药也应与成年人有所区别。

近日，南澳大利亚健康和医学研究所、莫纳什大学等多机构联合开展的一项针对5.7万名养老院老人的研究显示，每12个月内调整一次药物处方的人，死亡风险降低了5%。我国老年人“多病共存”的现象较为普遍，同时服用5种以上药品的情况屡见不鲜，上述研究说明了老年患者定期调整药物的重要性。

老年人定期调药

原因有三

药代动力学方面 老年人因肝、肾功能减退，白蛋白降低及脂肪组织增加，药物的肝代谢或肾排泄减慢，血药浓度升高，容易发生药物不良反应。

药效学方面 老年人对中枢神经系统药物、抗凝药、利尿药及抗高血压药的敏感性增高，对这些药物的反应会比年轻人强烈，导致药物在正常剂量下的不良反应增加，甚至出现某些药源性疾病。

心理方面 老年患者安全用药常识相对缺乏，自我风险管理能力较弱；很多老年患者求医心切、用药依从性较差，容易出现不合理用药情况。

慢病人群

出现这些情况需调药

高血压患者出现以下几种情况需要调整药物：

季节的变化 随着一年四季的变化，有些老年人的血压也会有所波动，应根据季节的不同，血压的高低水平，及时调整降压药物。

服药期间出现血压急剧升高 有些老年患者在服用降压药时，会出现短暂性血压升高，有时会感到头晕、头痛、头胀，一般来说在15分钟后会自行缓解，如果长期没有缓解，就要考虑调整药物。

出现心脑肾血管并发症 例如出现脑梗塞、心绞痛、蛋白尿时，需要到医院找医生调整药物，不管出现哪种并发症，控制血压在合理范围才是首要任务。

不能耐受降压药的副反应 例如血管紧张素转换酶抑制剂，有4%-10%的患者会出现咳嗽，如果影响生活和工作，那就需要换药，可调换成肾素血管紧张素受体拮抗剂，作用效果相似而无咳嗽副反应。

此外，老年人是糖尿病患者的庞大人群，如果出现以下6种情况，需要及时去医院找医生调药：糖化血红蛋白值异常、出现糖尿病并发、体重减轻过快、压力过大、血糖忽高忽低明显、服药出现了副作用。

文/莫鹏（应急总医院）