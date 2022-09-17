白露已过 这些部位就别露肉了

“露凝而白，气始寒也。”露从今夜白，夜自此日凉，白露拉开了仲秋的大幕。在这里提醒大家，白露身不露，针对不同人群，身体的这些部位要少露。

老人不露腰和膝

俗话说：“二月八月乱穿衣。”白露过后，早晚温差变大，所以，建议及时参考天气预报做好第二天外出的准备。中医称“腰为肾之府”，肾经循行在足底部、足踝内侧与足跟之间。老年人特别是腰膝部位，为易受风寒之处。

气温渐凉后，习惯早晚散步的老年人勿再穿着夏季速干薄外裤，可选择棉质缩口或长款运动裤、高帮运动袜，避免风寒“钻”入身体。

患坐骨神经痛、骨质疏松症、腰椎病变尤其是类风湿关节炎等风湿痹证人群，此时最好佩戴轻薄的护腰、护膝保温度、护筋骨。上午10点至11点，阳光温暖时段，可在街心花园晒晒背部，能升发阳气，为关节“补钙”。

成人不露颈和肩

秋主肺，肺气“收”，人体的体表易感受风寒。白露后，建议中青年哪怕是魁梧大汉也勿再“赤裸臂膀”，宜收纳无袖背心、短袖和无领上衣，卧室应撤掉凉席，日常也最好不再开启电扇、空调。清晨尽量穿着长袖衬衫或薄风衣外出。

在学习或工作之余，开窗通风，双手自下而上摩擦面颊、鼻部，同时舒展上臂伸伸懒腰、做做呼吸体操，利于头目清爽，预防“办公肩”等关节炎。平时体弱和易感冒者，清晨间断凉水拍打洗脸，在阳台或户外多“露面”，提高适应自然气候的能力，预防发生呼吸系统疾病。

特别提醒，患支气管哮喘和秋季花粉症者，户外“露面”则要格外小心，特殊时段和环境下需重点防护，避免鼻眼黏膜过于暴露。

小儿不露脐

白露过后，家有宝贝者最需关注秋季腹泻、消化不良等疾病。中医称脾胃是人体“后天之本”，保护脾阳利于小儿营养吸收、促进生长。早晚避免将孩子的门窗彻夜直开通风，同时婴幼儿夜眠中可佩戴棉质肚兜或贴身长款背心保暖。

秋主收敛，孩子生长发育相对缓慢。学龄前儿童如仍贪食甜饮冰棍，可出现食欲不振、夜间流口水多以及面黄体瘦、大便失调等症状。

家长可为孩子备上保健“暖脾饮”——生姜2片、神曲4-5克，少量白糖，加水煮沸。依据年龄段，每次温服50-100ml，每日2至3次，有助改善脾胃消化功能失调。

文/宣磊（北京协和医院）