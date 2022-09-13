直播预告：一种全身疼痛的疾病纤维肌痛综合征

纤维肌痛综合征是一种以广泛性骨骼肌肉疼痛、疲乏和睡眠障碍为主要症状的风湿免疫疾病。虽然纤维肌痛不会危及生命，但大多数患者随着时间延长症状逐渐加重，只有部分患者的疼痛症状能够得到改善。纤维肌痛综合征怎样与其他引发全身肌肉痛的疾病相鉴别？中医有哪些独特的治疗方法？

9月14日15:00，新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请邀请中日友好医院中医风湿病科副主任医师徐愿做客直播间，详细讲解纤维肌痛综合征的治疗方法。

专家介绍：

徐愿，医学博士、硕士研究生导师、中日友好医院中医风湿病科副主任医师。兼任中国民族医药学会风湿病分会副会长、中华中医药学会风湿病分会委员等学术职务。

擅长：运用中西医结合方法治疗纤维肌痛综合征、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、干燥综合征等疾病。

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