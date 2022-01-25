人民网北京1月25日电 （记者张文婷）我国中医药事业正在稳步发展。近日，国家中医药管理局办公室关于印发《2020年中医药事业发展统计提要报告》（以下简称《报告》）显示，2020年中医类医疗卫生机构数增幅达9.9%，中医总诊疗量达10.6亿人次。

全国中医类医药卫生机构及床位数。图片来源：国家中医药管理局

2020年中医类医疗卫生机构数增幅达9.9%

《报告》指出，2020年医疗卫生机构中中医类医疗卫生机构(包括中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所、及隶属于卫生部门的中医类研究机构)达到72355个，与2019年的65809个相比，增加了6546个，增幅为9.9%。占全国医疗卫生机构总数的7.1%，高于2019年的6.5%。

2020年全国中医类床位数为1432900张，比2019年的1328752张增加了104148张，增幅达7.8%。目前，中医类床位总数占全国总床位数的15.7%，高于2019年的15.1%。

从业人员方面，2020年全国卫生机构中中医类医疗卫生机构人员数为1513024人，比2019年的1421203人增长了91821人，增幅达6.5%。

全国卫生机构中，中医药人员总数为830627人，比2019年的767239人，增加了63388人，增幅8.3%。目前，全国中医药人员数占全国卫生技术人员数比例为7.8%，比2019年增长0.2个百分点;全国中医药人员占全国医药人员的比例达17.4%，略高于2019年的16.9%。

全国中医类医疗机构门诊量及增长速度。图片来源：国家中医药管理局

中医类医院病人医药费用。图片来源：国家中医药管理局

2020年中医类医院次均门诊费用291.5元

2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国中医总诊疗量10.6亿人次，比上年减少1.1亿人次，下降9.1%。中医总诊疗量占全国总诊疗量的16.8%，较2019年上升0.4%。其中：中医医疗机构7.9亿人次(中医类医院6.0亿人次、中医类门诊部及诊所1.9亿人次)、其他医疗卫生机构中医类临床科室2.7亿人次。

2020年中医类医院病人医药费有何变化？《报告》显示，2020年中医类医院次均门诊费用291.5元，按当年价格比上年上涨11.2%，按可比价格上涨7.9%；人均住院费用8,631.7元，按当年价格比上年上涨7.3%，按可比价格上涨4.2%。日均住院费用902.6元。

全国中医药科研机构科技产出情况。图片来源：国家中医药管理局

2020年全国中医药科研机构在研课题增幅2.0%

中医药以其独特的生命观、健康观、疾病观和防治观，传递着中华民族的健康养生理念和实践经验，是中华文明的瑰宝。在中医药教育及科研产出方面，我国亦持续增长。

《报告》提到，2020年全国高等中医药院校44所，与2019年高等中医药院校数持平;设置中医药专业的高等西医药院校150所，比2019年增加17所;设置中医药专业的高等非医药院校250所，比2019年增加23所。

2020年全国高等中医药院校毕业生数211,303人、招生数261,920人、在校学生数834,777人、预计毕业生数248,514人。与2019年相比分别增加10,517人、13,162人、57,955人、32,276人，增幅分别为5.2%、5.3%、7.5%、14.9%。

2020年全国中医药科研机构在研课题共4,056个，比2019年的3,978个增加了78个，增幅2.0%。发表科技论文7,222篇，其中国外发表1,448篇，出版科技著作417种。比2019年全国中医药科研机构发表的6,612篇科技论文增加了610篇，增幅为9.2%。