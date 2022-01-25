直播预告：高尿酸血症的中医防治法

随着人们生活习惯和饮食结构的改变，高尿酸血症的发病率逐渐升高，已经与高血压、高血脂、高血糖并称为“四高”。痛风就是因高尿酸血症导致尿酸结晶沉积在关节内而引发的一种疾病，它可并发肾脏病变，严重者可出现关节破坏、肾功能损害。

1月26日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院副院长曹炜做客直播间，为大家详细讲解高尿酸血症的中医防治方法。

专家介绍：

曹炜，现工作任职中国中医科学院望京医院副院长，主任医师，医学博士，博士研究生导师。国家中医药管理局名词术语成果转化与规范推广项目评审专家、中华中医药学会风湿病分会常务委员、中国中西医结合学会风湿类疾病专业委员会常务委员、中央电视台十套《健康之路》栏目和北京电视台《养生堂》栏目长期嘉宾。

擅长：类风湿关节炎、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮及相关疾病的中医药防治。运用中西医的诊断治疗优势，在治疗产后风湿症、干燥综合征、痛风等疑难病症方面具有较丰富的临床经验和较强的专业技术能力。

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