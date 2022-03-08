直播预告：防治青光眼日常应该怎么做？

青光眼是常见的眼科疾病，而且严重损伤患者的视功能。青光眼的治疗主要有药物、激光和手术三种方式。为了避免青光眼出现严重后果应该积极治疗，并同时在生活中加以注意。

3月10日10:00，北京大学第三医院眼科主任医师、教授张纯将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就青光眼诊治和日常护理的相关问题进行分享。

专家简介：

张纯，北京大学第三医院眼科主任医师、教授、博士生导师。现任眼科眼部神经损伤的重建保护与康复北京市重点实验室主任。兼任北京大学第三医院科研处处长、北京大学第三医院临床干细胞研究中心主任、北京大学第三医院院务委员会委员、医院学术委员会委员等职。中华医学会眼科学会全国委员及青光眼学组委员、中国医师协会眼科协会全国委员及青光眼委员会委员，北京医师协会眼科医师协会青光眼分委会主任委员，并在其他国内外多个学术组织及专业杂志任兼职。

擅长：临床以眼科学青光眼为专攻，包括青光眼的诊断、治疗以及患者宣教。

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