共享充电宝变身“吞金兽”？这些乱象该管管了

“在家用充满电仅需半个多小时，共享充电宝充电一小时只能冲20%的电？真是‘千年慢充’”“想要归还，急得找不到卡槽，无法及时归就只能被持续收费”“机场、火车站、景区附近的共享充电宝价格相对更高，贵到‘怀疑人生’”……今年入夏以来，让消费者透心凉的除了“雪糕刺客”之外，“充电宝刺客”也来了。

近期，共享充电宝再度迎来价格普涨，“共享充电宝涨至4元每小时”、“共享充电宝客服回应涨价”等话题冲上微博热搜，共享充电宝的价格与服务再被用户“吐槽”。据了解，与2017年共享充电宝兴起时十几元、二十元的24小时封顶价格相比，如今的封顶价格普遍在30-50元。在“人民投诉”平台上，充电宝相关消费问题的投诉不少。有网友反映：“未消费过，在河南收到武夷山风景区的订单支付信息”“使用归还后没有停止计费”“充过一次电后，就被在未知情下自动扣费俩月”“因超时无法归还，被迫租变买”等等。

价格贵、归还难、服务差，共享充电宝相关问题在一定程度上影响了消费体验，损害了消费者的利益。 人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号或扫描“人民投诉·一键维权”微信小程序留言、投诉、曝光。届时我们还将邀请中消协相关领域权威专家做客“消费洞察”栏目，针对网友的热点留言投诉答疑解惑，敬请期待。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

·暑期视力矫正热 家长谨防这些“骗局”！

·“这一口烟”对孩子危害大！电子烟的“坑”有多深

·捆绑搭售，你被强制消费了吗？

·家电消费投诉居高不下 来聊聊您遇到的“糟心事”

·医美消费维权难？上“人民投诉”一键维权！