医美消费维权难？上“人民投诉”一键维权！

医美整形失败，维权太难！近期，围绕用户在人民网“人民投诉”平台反映的医美纠纷，“人民投诉”推出 《聚焦医美消费维权难：效果难评估 “放心美”难放心》 等相关报道，揭底乱象，深挖维权难症结，为消费者建言，引发行业关注和网友热议。眼下，寒假、春节又将迎来一波整形美容的消费小高潮，特别是数天内即可痊愈的微整形，更是深受很多年轻人的追捧。

瘦脸美白、隆鼻溶脂、祛皱祛斑、做眼袋……不少人期待通过“轻医美”新春换新颜，但想要美美过年，一定要注意甄别假机构、假医生、假耗材，警惕“一针变美”“超低价变美”挖坑设陷，别因医美“受伤”，美容变“破相”。为助力消费者在春节医美消费中便捷维权，安全、理性消费，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您在医美消费中遭遇权益侵害，如果您了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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