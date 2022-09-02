戴眼镜会使近视加深眼球变突？眼科医生告诉你真相

近日，教育部办公厅印发通知，决定于今年9月开展第5个近视防控宣传教育月活动。近年来，我国近视呈现低龄化的趋势，儿童青少年近视率的增加让越来越多的家长焦虑不已。然而，目前仍有不少家长对儿童青少年近视防控存在误区。

四川省医学科学院·四川省人民医院眼科主治医师邓铂林在接受人民网记者采访时表示，部分家长认为，戴眼镜会使孩子近视度数加深，眼球突出，不想让孩子佩戴眼镜。其实，散瞳后检查出来的真性近视是不可逆的，大部分的近视眼是因为眼轴增长导致。正确的验光配镜有利于儿童青少年视觉发育，延缓近视进展。儿童青少年近视的加深伴随眼球的发育、眼轴的增长，受遗传、环境等因素影响，正确佩戴眼镜不会加深近视度数。

“眼球突出，也不是因为长期戴眼镜，而是因为高度近视。高度近视的儿童青少年即使不戴眼镜，眼球也同样会变形。中低度近视，一般不会有眼球突出的表现，但600度以上的高度近视，多数是轴性近视，即随着近视度数越高，眼轴越长，眼球也就越突了。”邓铂林说。

邓铂林表示，近视是长期慢性且易反复发作的眼科疾病，是屈光不正的一种表现，主要是由眼轴太长或调节过强而引起的。关于近视眼形成的原因，通常与多种因素有关，主要包括遗传因素、环境因素、不良的用眼习惯等。如遗传因素，父母双方或一方近视，子女近视的机会增大；习惯因素，近视多是由不良用眼习惯导致。此外，近视还与其他外部环境因素有关，如缺乏户外运动等。

邓铂林提示，防控近视要做到科学合理用眼，饮食营养均衡，充足睡眠，多做户外活动。（视频制作：实习生周怡廷）