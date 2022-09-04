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我国全民健康信息化建设成效显著

国家级全民健康信息平台基本建成

2022年09月04日05:24 来源：人民网－人民日报

　　本报北京9月3日电  （记者白剑峰）记者从国家卫生健康委举行的新闻发布会上获悉：我国全民健康信息化建设成效显著，国家级全民健康信息平台基本建成，“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展。

　　国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍，我国积极推进医疗健康信息互通共享工作。全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，2200多家三级医院初步实现院内医疗服务信息互通共享。

　　加快推动健康医疗大数据规范应用和“互联网+医疗健康”创新发展。国家级全民健康信息平台初步建成，省统筹区域全民健康信息平台不断完善，实现各级平台联通全覆盖。各级医院普遍开展互联网健康咨询、分时段预约就诊、诊间结算、移动支付等线上服务，优化改造就医流程，看病就医“三长一短”问题得到有效缓解。31个省份开展5G+医疗健康创新试点项目987项，上海、浙江、安徽等15个省份开展医学人工智能应用和社会治理实验，北京、山东、海南等12个省份开展区块链创新应用试点，取得阶段性成效。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月04日 04 版）
(责编：白宇、赵欣悦)


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