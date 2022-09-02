过多暴露于蓝光或加速衰老

科技日报北京9月1日电 （实习记者张佳欣）中国互联网络信息中心最新报告显示，我国网民人均每周上网29.5小时。然而已有研究表明，过度使用屏幕会导致肥胖和心理问题。现在，美国俄勒冈州立大学一项研究又发现了一个新危害：对果蝇研究表明，过多的蓝光或加速衰老过程。相关论文发表在8月31日的《老龄化前沿》杂志上。

“过度暴露在电视、笔记本电脑和手机等日常设备的蓝光下，可能会对人体的皮肤、脂肪细胞、感觉神经元等多种细胞产生有害影响。”俄勒冈州立大学综合生物学系教授贾德维加·吉布尔托维奇博士说，“我们首次证明，暴露在蓝光下的果蝇体内的特定代谢物，也就是细胞正常运作所必需的化学物质的水平会发生变化。”

避免过度蓝光照射可能有助于延缓衰老。该团队此前已证明，暴露在光线下的果蝇会打开压力保护基因，而那些长期处于黑暗中的果蝇寿命更长。为了了解为什么高能蓝光会加速果蝇衰老，研究人员比较了暴露在蓝光下两周的果蝇和处于完全黑暗中的果蝇的代谢物水平。

他们发现，蓝光暴露导致果蝇头部细胞中代谢物水平存在显著差异，尤其是代谢物琥珀酸水平增加，但负责神经元间通信的谷氨酸水平降低。琥珀酸对细胞的功能和生长十分重要。

研究人员记录的变化表明，细胞无法在其最优水平运行可能会导致它们过早死亡，这进一步解释了他们之前的发现，即蓝光加速衰老。由于果蝇和人类细胞中的信号化学物质是相同的，所以蓝光对人类有潜在的负面影响。