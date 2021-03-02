福建整治“天价岩茶”乱象

据福建省市场监管局近日发布的信息，针对媒体曝光的“天价岩茶”乱象，该局和福建省农业农村厅联合发出《关于整治“天价岩茶”乱象的通知》，并开展专项整治行动。

上述通知要求，各地要强化岩茶销售环节监管，对销售价格虚高的岩茶生产经营主体，特别是媒体曝光的茶商、茶企，重点查核超指导价销售搭售、私下交易或上市销售价格高昂的“非卖品”“品鉴品”等。要组织查处虚假标识、掺杂掺假、以次充好、虚假宣传、虚假广告、商标侵权、不明码标价、串通操控价格等违法违规行为，曝光典型案件，并严肃整治在营销中渲染享乐奢靡的不良行为。要通过媒体加大岩茶文化正面推广力度，发动群众监督，倡导理性消费，消除理解误区，营造有利于岩茶产业健康有序发展的社会氛围。

与此同时，海峡两岸茶业交流协会、福建省茶叶学会和省茶业协会也联合发出《关于不炒作“天价茶”、促进武夷岩茶产业健康发展的倡议书》，呼吁茶界同仁加强行业自律，不做虚假宣传，规范经营管理，自觉接受监督，认真践行诚信经营，抵制不良商家的不法操弄，维护福建茶产业的整体形象。

2月20日，福建省市场监管局对福州市区品牌茶叶门店进行抽查，发现部分商家存在未明码标价、无食品经营许可证经营、不正当竞争以及涉嫌销售高价岩茶等问题，并当场进行了取证、立案。

（陈 强）