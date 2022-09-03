随着现代社会的发展，越来越多的“低头族”出现颈椎问题。颈椎受到的压力越大，越容易出现老化、退变。

“颈椎病是一种以退行性病理改变为基础的疾病。”天津市第一中心医院骨科主治医师王鹏飞在接受人民网记者采访时介绍，颈椎病多由颈椎长期劳损、骨质增生、椎间盘突出、韧带增厚等导致，可造成牵连部位僵硬、酸痛、麻木、痉挛等不适。

王鹏飞表示，日常生活中，人们低头看电脑、玩手机、伏案工作，以及垫高枕睡觉等，会使颈椎长时间处于一种前屈前倾的状态。轻则引起颈背部肌肉酸胀、僵硬、颈肩不适等；重则引起颈部曲度变直、反弓，甚至诱发颈椎病。

“纠正颈椎不良姿势、定时活动颈椎是预防颈椎疾病经济且有效的方法。”王鹏飞向大家推荐了5个简单易学，可以改善颈椎曲度，缓解颈后部肌肉疲劳的训练动作，帮你预防颈椎病。大家一起来练习吧！（视频制作：实习生周怡廷）