家电消费投诉居高不下 来聊聊您遇到的“糟心事”

智能电视、美容仪、空气炸锅、料理机、吸尘器……近两年，不少小家电、智能家电凭借着精致的外观和简单的操作等深受当下年轻群体的喜爱。然而，与之同步上升的，还有消费者对相关产品质量及售后问题的吐槽和诟病。

根据《2021年全国消协组织受理投诉情况的分析》商品大类投诉数据，家用电子电器类居首位。（图片来自中消协网站）

据中国消协近期公布的《2021年全国消协组织受理投诉情况的分析》显示，在2021年商品大类投诉中，家用电子电器类投诉量达到10.8万件，位居投诉榜首位，且超7成的投诉内容指向了质量和售后服务。

人民网“人民投诉”平台梳理发现，电子电器类产品的消费纠纷诸如“质保期内不给免费维修”“旗舰店不履行三包”“退换货、退款难”“出现故障维修难、维修费收费乱”“售后形同虚设”“售卖问题、缺陷产品”“以次充好，翻新机冒充新品”“以已拆封为由拒绝退货”“数据丢失”等问题突出，不少产品涉及大品牌、知名品牌，令消费者苦恼不已。

为助力消费者在家用电子电器类产品消费中便捷维权、理性消费，提升品牌品质意识，督促相关企业保障提升产品、服务质量，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您在此类消费中遭遇权益侵害，如果您了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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