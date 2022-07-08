暑期视力矫正热 家长谨防这些“骗局”！

“某款近视治疗仪7888元一台，孩子用完后1个月内裸眼视力提高了2至5行。”“不用做手术，一帖就好！一个月摘镜恢复视力！”……暑假是青少年进行视力矫正及眼部保健的最佳时期，现实中一些不良机构和商家却瞄准家长的焦虑心理，推出号称恢复视力、治愈近视的产品和服务。市场上不断涌现大量的“视力保护产品”，如护眼贴、明目膏、护眼仪、穴位按摩仪等，不少产品夸大虚构使用效果，严重误导儿童青少年及家长。

对此，早在2019年，六部门联合印发的《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》就明确，“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈”，强调相关机构或个人不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述。不久前，中消协专门发布消费提示，提醒广大儿童青少年及家长们“勿轻信所谓的治疗近视广告，近视防控抓早抓小是关键”。

近视防控和视力健康是关乎儿童青少年的健康成长的大事，关乎国家和民族的未来。为推动持续综合施策，呼吁全社会齐抓共管，打击不良机构和虚假宣传，营造科学正确关爱儿童青少年视力的良好氛围，引导儿童青少年和家长切实增强辨别能力、走出认识误区、理性消费、科学防范近视，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，或了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码关注“人民网财经”微信公众号留言、投诉、曝光。届时我们还将邀请中消协相关领域权威专家做客“消费洞察”栏目，针对网友的热点留言投诉答疑解惑，敬请期待。

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