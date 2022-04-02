捆绑搭售，你被强制消费了吗？

在日常消费中，民众经常会遇到被捆绑消费产品或服务的体验和困扰。近期，北京市消协“互联网消费捆绑搭售问题调查”结果显示，超八成受访者有过网购被捆绑搭售的经历，超八成受访者表示商家捆绑搭售时没有以显著方式提醒注意，超九成受访者认为商家捆绑搭售的并非自己真正需要的商品或服务。

不仅是互联网购物，“捆绑搭售”在其他消费领域也普遍存在。在人民网“人民投诉”平台，相关问题投诉量居高不下：购置房产时被捆绑车位或者装修包消费；买车时被捆绑销售相关汽车配件、用品、车险等；咨询商业医疗保险被捆绑推销理财保险；网络平台购票时被默认打包了接送服务等；通信消费中被乱绑套餐；点餐时不被告知的纸巾费、茶位费、餐具费；以及“穿着”各种优惠券、会员、红包“马甲”的搭售行为……

被“捆绑消费”了怎么办？为助力广大消费者有效维权，督促线上线下经营者诚信守法经营，推动相关部门对此类侵权行为加大监管和处罚力度，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，如果您了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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