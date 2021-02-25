共享充电宝只有涨价这一招？

“充了50分钟，要了我6块钱，以前一小时不是才一块钱吗？”经过多年发展，不少习惯了共享充电宝的用户突然发现，这不起眼又离不开的充电宝，不知何时已变成小小“吞金兽”。

不断上涨的收费让用户大呼“用不起共享充电宝”。针对涨价一事，有共享充电宝公司表示，涨价是不同区域的门店根据市场情况调整收费标准，并不是平台统一调价。

在共享充电宝市场刚刚兴起的时候，“前半小时免费”“一小时只要一元”的策略是企业的主要选择。但低价模式不可持续。在用户形成习惯后，市场需求增加，而新增供应不足，加之维护保养的成本不断提高，企业必须考虑盈利问题，因此提价势在必行。这些是纯市场行为，是企业参与市场竞争的策略和手段。

从用户角度来看，虽然有人调侃“连充电宝自由都快失去了”，但随处可见的共享充电宝确实极大地缓解了人们的充电焦虑。用户享受到了随时随地充电的方便，企业提供技术服务，这样看来共享充电宝涨价是可以理解的。

当然，消费者对价格最为敏感，如果共享充电宝企业没有长期的核心竞争力和差异化能力，给用户创造出可以涨价的理由，涨价很可能会导致用户数量不增反减。共享充电宝企业更多还是要不断提升服务质量，通过技术革新、服务革新，让消费者愿意为涨价买单。