“这一口烟”对孩子危害大！电子烟的“坑”有多深

“我家孩子在抽电子烟，还是各种水果味的，他咋买到的？”有家长在网上发布这样的求助。近些年，电子烟逐渐走进公众视野，相关售卖渠道覆盖线下门店、电商社交平台、自动售货机等，玩具般新潮的形状和数不清的口味，“无害蒸汽”“味甜”“安全”等误导性宣传和标签，吸引不少青少年“入坑”尝试。一些商家甚至在文具店、小卖部“掩护”下向学生售卖，还有商家转线上、换马甲，利用网络平台“挂羊头卖狗肉”，不进行未成年人身份识别随意售卖，甚至帮助未成年人躲避购买限制。

上述种种乱象使电子烟变成诱导青少年的“入门烟”“第一口”，严重威胁其身心健康。让青少年远离电子烟已成为社会共识、紧迫呼声。今年5月1日起实施的《电子烟管理办法》明确禁止中小学校及幼儿园周边设置电子烟产品销售网点，对销售平台和地点进行了严格限制。要求经营者应在显著位置设置不向未成年人销售电子烟的标志；对难以判明是否是未成年人的，应要求其出示身份证件。

青少年尚处于成长时期，对于形式新颖的电子烟，容易疏于防范、跟风尝试，健康危害更大。2022年5月31日是第35个世界无烟日，恰逢“六一”国际儿童节即将到来，为守护青少年身心健康，通过有效维权切实保护未成年人免受电子烟等违法商业行为的侵害，同时引导企业规范经营和平台商家自律，多管齐下健全长效监管机制，人民网“人民投诉”平台即日起征集相关维权线索，如果您遭遇此类权益侵害，如果您了解相关领域某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫码投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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