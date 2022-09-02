凉意渐浓，您的养生清单该上新了

“离离暑云散，袅袅凉风起。”夏天的热烈缓缓落幕、秋日的凉意铺陈开来，专家提醒，气候由热转凉、昼夜温差逐渐拉大，人们体感分明，需逐渐适应，此时您的养生作息及食谱都要调整上新了。

护“鼻”“肤”

皮肤是抵御外界风寒入侵人体的第一道屏障。中医认为“肺主皮毛、开窍于鼻”，秋凉之时，上班族可随身携带一件轻薄防风的“皮肤衣”，以“肤”护肤，避免发生感冒、关节痛等，还可搭配一条柔滑的丝巾，保护后颈部防止受风。此时节，鼻子是呼吸系统的保护对象，宜经常使用冷水洗脸洗鼻，有助于预防流感。秋高气爽，建议居室多开窗透气，可在空气清新之处 “吐故纳新”。

尝秋果

夏吃瓜、秋吃果，包括水果、坚果等，口味选择宜多酸少辛，可生津消热通便。比如葡萄能健脾和胃，对气血不足体质有补益功效；石榴能生津止渴润喉，并富含花青素有助人体抗氧化、滋养皮肤；秋梨堪为应季水果之星，能养肺生津、缓解秋燥，番茄、乌梅也是不错的选择。如果愿意动手，不妨做一杯五汁饮（雪梨、荸荠、芦根、麦冬、藕汁），可缓解发烧后和糖尿病患者的口干舌燥症状。坚果中杏仁能润肺止咳，富含蛋白质、B族维生素等，辅助缓解皮肤干燥、口角炎、舌炎等，推荐每日进食20克以内。其他如核桃、榛子、花生等有助人体获取维生素E和微量元素，有滋养润肠功效。不过，五香或微烤的坚果易使人口咽干燥，除控制摄入量外，还需配合补水。

不露足

出伏之后，昼热夜凉。中医认为“寒主收引”，足底足跟部主要是肾经循行之处，受寒易引发抽筋等。此时宜遵从白露“不露足”的原则，切勿再穿夏季“凉拖”，防止承受“足跟痛”之苦。另外，足部受凉还可导致腹痛腹泻，脾阳虚体质者尤其要足部保暖。晚上可做做“足浴”，用纯热水或在热水中加一些具有散寒、活血、通经络作用的姜片、盐、艾叶、花椒等泡足，适合体虚老人和寒湿体质的日常保健，能缓解手足冰凉、减轻下肢水肿，注意水温避免烫伤。下肢动脉硬化、风湿痹证患者，泡足时还可加入红花、威灵仙、伸筋草等中草药辅助治疗，每种用量约20—30克。

润秋燥

秋意渐浓，气候渐干，人体皮肤、毛发、口唇会出现干燥表现。除了外用润肤露和润唇膏，如何内外兼顾、滋润秋燥呢？其实，食谱中肉菜搭配合理，即可列出一份凉爽清润的防燥菜单。鸭肉性凉，味甘咸，有滋阴养胃功效，搭配百合、竹笋等烹饪，可佐餐饮汤，老少皆宜尤其是体虚内热、食欲不振、便秘、水肿者。甲鱼配伍枸杞、山药炖煮更是中医补肾滋阴的经典药膳之一。不停讲话的老师们，饮一杯蜂蜜柚子茶能润喉润肺；上班族劳累失眠时，一盅银耳莲子桂花羹有助滋阴润肺、养心安神。此时也应多饮温开水，还可选择养阴润燥的豆浆、牛奶、淡茶等有“内涵”的水，但要避免烈酒、浓咖啡、浓茶等“厚味”之水。

解秋乏

融入自然。秋季天高云淡，慢跑骑车、郊外畅游、登山远眺有助于人体吸收大自然的阳气。登山前注意准备帽子和薄外套，防止多汗后受风。老年人可做操快走，缓中加力，锻炼骨骼肌的同时还能改善心肺功能。

“顶”起精神。上班族劳累困倦时，端坐闭目，用手掌大鱼际按摩百会穴（两耳尖直上到头顶，和头正中线的交点），顺时和逆时针方向按揉30圈，完成3组，以局部微感胀热为宜，能升发阳气，神清气爽地再次投入工作。头痛、失眠者，用空掌心轻轻叩击百会穴，每次10下、完成3组。久对电脑、视物疲劳时可配合双耳垂揉按，拇指和食指配合，多次轻轻按揉，每次1分钟，具有清心明目作用。

“戏”解困乏。中医五禽戏通过肢体锻炼，促进气血通畅、保养脏腑。“鸟戏”主肺，应和秋季。人体直立时模拟鸟儿水平展开双臂，上举过顶、下落平肩，配合单膝90度交替上抬（建议“四八”拍节奏），可补肺气、宽胸膈，增强血氧交换。

（作者为北京协和医院中医科副主任医师）