国家卫健委：正会同相关部门推进健康码互通互认

人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康信息化工作进展与成效。国家卫生健康委规划司司长毛群安在会上表示，目前，正在会同相关部门，不断完善健康码管理，推进健康码互通互认，在支撑疫情防控的同时，最大程度便利大家正常通行。

新冠肺炎疫情发生以来，数字抗疫成为新冠肺炎疫情防控的一大亮点。

毛群安介绍，主要从以下几个方面推进大数据支撑疫情防控：一是加强组织领导，完善数据共享机制。在国务院联防联控机制统筹下，横向上，国家卫生健康委会同相关部门建立完善了跨部门“大数据”共享机制，并依托国家疫情防控管理平台等数据枢纽实现跨部门数据应用。纵向上，向各地及时分发多部门比对形成的风险人员数据，为各地开展“网格化”管理提供基础数据，支撑做到“四早”“四清”。

二是规范健康码管理，助力复工达产。为规范健康码管理，国务院联防联控机制综合组印发了关于健康码的管理办法，持续推进各地健康码规范赋码、及时转码、守住安全底线。推动实现确诊无症状感染者、疫情风险等级、核酸检测结果、抗体检测结果、新冠病毒疫苗接种记录等健康码相关核心基础数据全国统一共享。

经过不断努力，已实现全国一省一码，赋码数据全国共享，便利群众安全有序出行，助力复工达产。考虑到为高效统筹疫情防控和经济社会发展，各地需要“以快制快”，因时因势及时调整疫情防控措施。

三是深化线上服务，保障公众的就医需求。全行业近年来大力发展“互联网+医疗健康”，已经成为医疗健康服务体系的重要组成部分，也为疫情防控提供了新的工具箱和途径。

疫情期间，“互联网+医疗健康”发挥了突破时空限制、免接触的优势，在保障患者特殊时期就医需求，降低患者感染风险方面发挥了重要作用，也开辟了线上抗疫的“第二战场”。