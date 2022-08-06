直播预告：科学喂养，助力婴幼儿免疫健康

婴幼儿期是儿童早期发展的重要阶段，科学喂养和良好的营养有利于促进儿童健康。那么怎样才是合理喂养？如何喂养才能满足婴幼儿营养需求？如何利用喂养过程促进婴幼儿身心健康成长？

8月6日16:00至17:00，中国营养学会临床营养分会主任委员、中国医学科学院北京协和医院临床营养科主任医师陈伟，中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长赖建强将做客“人民好医生”直播间，和网友们分享宝宝科学喂养的相关内容，欢迎收看。

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