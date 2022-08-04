暑期迎来“摘镜热” 这些人不适合做近视手术

随着暑假的到来，医院迎来“摘镜热”。那么，近视手术有哪些？该如何选择？又有哪些注意事项呢？

“目前主流的近视手术有两大类，即激光角膜屈光手术和眼内屈光手术。中南大学湘雅二医院眼科主治医师伍莹在接受人民网记者采访时介绍，激光角膜屈光手术通过改变角膜的厚度及曲率来矫正近视和散光。眼内屈光手术是在角膜上做一个小切口，将人工晶体注入眼内，达到有效矫正近视的目的，也可以理解为是内置的“隐形眼镜”。

对于想做近视手术的患者，面对类型众多的近视手术往往不知道该如何选择。“不同的近视手术方式适用的人群不同，没有最好，只有最适合。”伍莹表示，激光角膜屈光手术，适合角膜条件好，近视度数较低的人群；眼内屈光手术，适合高度、超高度近视以及角膜条件不良的人群。同时，选择手术方式时还需考虑患者的工作性质及对视觉的要求等。

“近视手术适合有摘镜需求，年龄18～50周岁，近视度数稳定的人群。”伍莹提示，有8类人群不适合做近视手术：患有圆锥角膜或其他角膜扩张性疾病、重度干眼症及眼部活动性炎症的人群；患有青光眼、白内障的人群；角膜过薄的人群；患有眼睑缺损、眼睑畸形及眼睑闭合不全等眼附属器严重病变的人群；患有严重角膜疾病的人群；角膜切削区有手术或外伤史、患有严重眼表疾病及眼底疾病的人群；患有影响伤口愈合的全身性疾病的人群；精神及心理异常的人群。

“任何近视手术都不能治愈近视。”伍莹强调，近视是一种眼部疾病，大多数是由于眼球前后长度增长所致，即轴性近视。近视手术与戴眼镜相同，仅能改善视力，并不是根治性治疗。即使做了近视手术，已增长的眼球不会改变，与近视相关的眼底病变风险不会降低。因此，近视手术后依然要注意用眼卫生，养成科学用眼的习惯，才能长时间保持近视手术的效果。 （视频制作：实习生邓艺晨）