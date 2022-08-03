大屏时代，激光电视瞄准客厅“C位”

如今，很多人整天对着电脑工作或上课。有些人会因此出现眼干涩酸胀、视疲劳、视物模糊等不适，严重者还会伴有头疼等症状。

长时间对着电脑办公、学习该如何护好眼睛？北京大学第一医院眼科主任医师李海丽给出建议——选择屏幕大的设备。

随着显示技术的提升，最新一代大屏幕、应用激光投影技术的电视接收设备（以下简称激光电视）正快速走进千家万户。激光电视和传统电视有何不同？近日，科技日报记者就此采访了中国工程院院士许祖彦和相关专家，对这项新技术进行深入了解。

采用漫反射成像方式光线更柔和

在许祖彦的办公室，记者见到了最新超短焦激光电视，其大小与普通鞋盒差不多，距离墙面只有十几厘米，摆放在茶几上，像是个艺术品。虽然身型娇小，但是其投射到墙上的影像尺寸足有100平方英寸。

激光电视是电视机的一种新形态，虽是投影成像方式，但它完全按电视标准研发、生产和制造。和普通投影仪不同的是，即便被摆放在距离墙面很近的位置，激光电视也可以投影成像。

许祖彦指着上述激光电视介绍道，这款电视采用了一种对视觉友好的显示技术。它应用了我国自主研发的前沿激光技术，采用的是漫反射成像方式。激光电视发出的光投射到表面粗糙的墙面或幕布上，造成反射光线向不同方向无规则的反射，这就是漫反射，而这样的反射光线更为柔和。

当前正值暑假，不少孩子使用电子产品的时间增长，因此关于视力保护的话题特别受到家长、青少年的关注。北京大学人民医院眼视光中心教授王凯表示，青少年在使用电子设备时应选择屏幕大一些、亮一些的，且应距离屏幕远一些。他建议青少年多使用激光电视这类大屏电子产品。

此外，许祖彦补充道，用激光电视投射出的图像，其像素点之间过渡平缓，可以实现全像素发光，而不是一个小点发光，有效降低了单位面积内光强，使图像既不耀眼也不刺眼，观众长时间观看也不易引起视疲劳。

有些人担心，漫反射会影响激光电视的色彩还原度。对此，许祖彦表示，激光电视的另一大优势在于，其色彩的高真实还原度。相比传统光源电视，激光电视拥有更为卓越的色域覆盖率和色彩饱和度，能够还原人眼识别自然色彩的75%以上。

我国激光显示技术已迈入国际领先行列

在2008年举行的一个学术沙龙中，许祖彦介绍了激光显示技术在未来的应用，那时大家都觉得这是天方夜谭。

十几年过去了，许祖彦仍坚信激光显示技术将是下一代主流显示技术。他认为，将激光显示技术应用于显示设备的优势巨大。激光显示技术具有亮度高、单色性好、方向性好三大特性，其在继承了数字显示技术所有优点的基础上，还可以全面实现超高清显示。

显示设备市场潜力巨大。数据显示，每年显示设备的全球产业规模在3500亿美元左右，相关产品每年在国内的产业规模则超过了4000亿元，是大国必争的高新技术产业高地之一。

许祖彦认为，激光显示技术在我国经历了从原理可行、技术可行到产业可行的3个发展阶段，目前我国激光显示技术和产业已经迈入国际领先行列。

2014年以来，在海信集团（以下简称海信）等头部家电企业的积极推动下，我国在激光电视光源设计、光机模组、整机设计等关键技术方面实现了全球领先。全球知识产权综合信息服务提供商incoPat创新指数研究中心于2021年底发布的“激光显示技术专利排行榜（TOP100）”显示，入榜前100名的企业中，中国企业占66%，其次为日本和美国企业，分别占比19%和9%。在该排行榜中排名前三的企业——海信、深圳光峰科技股份有限公司、精工爱普生公司，它们的专利数量均在600件以上。(记者 王健高 实习记者 王 怡)