三伏天，怎么预防高温病？

新华社长沙8月3日电（记者帅才）时值“三伏”，全国多地迎来高温天气，中暑、肠胃病等高温病频发。专家提醒，老人、户外工作者、儿童在高温天气下要格外注意，合理降温，清淡饮食，及时饮水，避免发生高温病。

湖南省人民医院急诊科主任韩小彤介绍，近期医院收治的中暑患者增加，有些患者送到医院时体温达到40摄氏度，出现胸闷、热痉挛、大汗淋漓等症状。韩小彤提醒，在高温环境下，如果出现大汗、口渴、头晕、胸闷、恶心、四肢无力等情况，就要考虑中暑的可能。高温天气下，人们的饮食应尽量清淡，要多吃蔬菜水果，帮助补充水分和相关营养素。

中南大学湘雅二医院重症医学科副主任吴晨方说，户外工作者应避免在高温天气下长时间工作，老人、儿童、孕妇、心脑血管病患者等应尽量避免在高温天气长时间外出，可以准备藿香正气水、风油精，如果发生中暑症状，可以服用藿香正气水，及时进行物理降温，同时及时补水。心血管病患者在高温天容易发生血压波动，因此要尽量减少户外活动，高血压患者切不可贪凉，不要洗冷水澡，以免刺激血管收缩，造成血压波动。

湖南省疾控中心应急办主任刘富强博士提醒，近期天气炎热、湿度加大，食物容易腐败变质，人们需要预防急性肠胃炎、细菌性痢疾、肠炎等疾病，要注意饮水与食品卫生，制作食物过程中要生熟分开，尤其是生的肉、禽、海产品要和其他食物分开洗、切。老人、儿童等群体不要长时间待在空调房里，也不要过度饮用冰饮料，以免冷气刺激胃部而影响消化。