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直播预告：科学认识肺结节 早诊早治降低风险

2022年08月03日09:52 来源：人民网

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

8月4日10:00至11:00，徐州医科大学附属医院胸外科主任张昊将做客直播间，就肺结节的相关问题与网友进行分享。

专家介绍：

张昊，徐州医科大学临床研究院副院长，徐州医科大学附属医院胸心外科副主任、胸外科主任，副主任医师、副教授，博士、博士后，硕士生导师。奥地利维也纳医科大学胸外科Clinical Fellow，国家自然科学基金通讯评审专家，世界肺癌协会会员，中国抗癌协会纵隔肿瘤专委会委员，中国研究型医院协会胸外科分会青年委员，江苏省医学会胸外科分会青委会副主任委员，江苏省老年医学会慢病专委会副主任委员，江苏省医师协会胸外科分会委员，江苏省抗癌协会肺癌专委会委员，徐州市十大杰出青年、徐州青年五四奖章。

擅长：精通机器人和胸腔镜微创治疗胸部肿瘤，年主刀手术800例。开展机器人或胸腔镜肺癌袖式切除、支气管成形、肺动脉成形、肺段、亚段、联合亚段切除，机器人高位、巨大纵隔肿瘤切除、重症肌无力胸腺扩大全切等。擅长肺结节、多发肺结节和局部晚期中央型肺癌的个体化精准手术治疗。

(责编：董童、李源)


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