为生物医药创新发展添动力

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济”。不久前，我国首部生物经济五年规划《“十四五”生物经济发展规划》印发。生物经济是什么？哪些领域值得关注？如何实现更好发展？本版今起推出系列文章，和读者共同探讨。

——编 者

【现象】加快疫苗研发生产技术迭代升级，推动生物技术与增材制造等前沿技术融合创新，拓展智能手术机器人等先进治疗技术临床应用……《“十四五”生物经济发展规划》将“发展面向人民生命健康的生物医药”列为生物经济四大重点领域之一，并提出“十四五”期间生物药物和医疗服务社会普及程度明显提升的发展目标，为推动我国生物医药健康产业创新升级带来新机遇。

【点评】

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，涵盖生物技术产业、制药产业、生物医学工程产业等多个方面。近年来，在利好政策引导下，我国生物医药产业驶入发展“快车道”，一系列新产品新服务为保障人民生命健康提供了新助力。看产业，全行业研发投入大幅增长，上千个新药进入临床，上百款新药开展国际多中心临床试验，获批新药日渐增多。看企业，传统医药企业加快转型步伐、不断布局创新药研发，一大批新兴生物技术公司陆续设立、较快成长，这些创新主体是助推生物医药创新发展的重要力量。

生物医药产业蓬勃发展，是与生物技术、信息技术等前沿科技融合发展的结果。药物研发是一项风险大、周期长、成本高的工程，历经多年攻关、投入大量资金，才可能成功研发出一款新药。生命科学和生物技术基础研究是医药创新的原动力，人工智能等前沿新兴技术在降本增效方面具有独特优势。比如，通过模拟小分子化合物的药物特性，人工智能技术可以在较短时间内筛选出最佳候选药物进行合成试验，从而大幅提升潜在药物的成功率，降低药物发现成本。

也要看到，我国生物医药产业仍存在短板，一些领域还处于跟跑阶段，原始创新能力较为薄弱。生物医药技术具有知识、技术、资本密集度高的特征，抓住生物经济跨越发展的时代机遇，需要加大技术、资金、人才等要素的投入，不断补齐发展短板。向内看，应整合资源持续加大基础研究投入，重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平；向外看，要立足国内医药大市场，吸引全球人才等创新要素向国内聚集，促进各类国外企业在华设立研发中心和创新药生产基地，通过深化生物医药全球创新合作，提升全产业链国际化水平。

随着经济社会发展、居民收入稳步提高，人民群众对生命健康保障有着更高的期待。同时，我国是全球第一大原料药出口国、第二大药品医疗器械消费市场和重要的药品研发服务贸易出口国，市场潜力巨大。顺应医药产业高质量发展的新趋势，满足人民群众更多元化、多层次的健康需求，抓住机遇、补齐短板，在“十四五”乃至更长的发展时期，中国生物医药健康产业必将实现更大发展，造福更多群众，助力实现健康中国战略目标。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 05 版）