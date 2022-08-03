我国中医药特色优势不断彰显

新华社北京8月2日电 （记者田晓航、李恒）全国备案中医诊所超过2.8万个、八成以上县级区域已设置县级中医院……记者从国家卫生健康委2日举行的新闻发布会了解到，十年来，我国中医药服务能力不断提升，中医药特色优势进一步彰显。

国家中医药管理局医政司副司长赵文华介绍，十年来，我国从强化县级中医院的龙头作用、持续推进中医馆建设、加强县级非中医类医疗机构中医科室建设、鼓励社会力量在基层办中医等方面着手，夯实基层中医药服务网络。

发布会数据显示，截至2022年6月，全国备案中医诊所共计28280个。目前，98%以上的社区和乡镇医疗卫生机构能够提供中医药服务。

同时，中医药在深化医改中以较少的资源提供了较多的服务，放大了惠民效果。赵文华介绍，我国注重发挥中医药优势，鼓励中医医院牵头组建医联体，2021年，在30个省（区、市）的827个国家紧密型县域医共体试点县（市、区）中，68%的试点县（市、区）中医院参与了医共体，约34%的试点中医院作为牵头医院参与了医共体。

为提升中医药服务能力、大力推进分级诊疗制度落地做实，下一步，我国将加快国家中医医学中心、区域医疗中心和中医药传承创新中心建设，实施基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划；建设中医互联网医院，发展远程医疗和互联网诊疗，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式，推动优质医疗资源下沉。