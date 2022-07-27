直播预告：患了银屑病怎么办？

银屑病影响着患者生存质量和精神状况，如果一直放任不管，皮疹面积增大，甚至可能会引发心血管代谢等系统合并症，影响到预期寿命。

7月28日15：00至16：00，中日友好医院皮肤科主任医师张晓艳将做客“人民好医生”客户端，为公众普及得了银屑病应该如何处理与对待的相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

张晓艳，主任医师，教授，博士生导师。

中日友好医院皮肤科主任医师，海峡两岸医药卫生交流协会常务理事，中国老年学和老年医学学会理事，中国女医师协会皮肤科医师分会常委，主持国家自然科学基金等科研课题9项，发表论文90余篇SCI收录19篇，获学术奖励多项，培养博硕研究生35名荣获“中国好医生”、“德技双馨‘人民好医生’”“北京优秀中青年医师”、“全国道德模范” 等荣誉。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。