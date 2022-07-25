我国新冠疫苗安全有效

据新华社北京7月23日电 （记者董瑞丰、顾天成）围绕疫苗接种的有关问题，国务院联防联控机制日前举行新闻发布会，系统做出回应。

国家卫健委副主任曾益新介绍，截至目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告新冠疫苗第一剂次接种覆盖率为92.1%，全程接种率为89.7%，加强免疫接种率为71.7%。

“我国现职党和国家领导人都已完成了新冠疫苗接种，而且接种的都是我国国产疫苗。”曾益新表示，这充分说明了我国领导人对疫情防控工作的高度重视、对我国生产的新冠疫苗的高度信任。

解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、中国科学院院士王福生表示，疫苗中的各种物质对人体是安全的，不会直接致病。对于疫苗生产过程中所使用的试剂，均经过有关机构的严格检定并达标。目前我国接种数量最大的新冠灭活疫苗，有充分的安全保障，并得到了国际组织认可。

中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健介绍，目前我国多条技术路线均已开展单价、多价奥密克戎变异株疫苗研发。据介绍，进展较快的单价奥密克戎变异株灭活疫苗已获临床试验批准，正在浙江、湖南、香港等地开展临床试验。进展较快的四价重组蛋白疫苗已经获得阿联酋Ⅲ期临床试验批件，相关研究已启动。此外，还布局了广谱新冠病毒疫苗研究，进展较快的疫苗已经获得临床试验批件，并启动相关研究。

“我国疫苗对奥密克戎变异株引起的重症、死亡仍然具有良好的保护作用。”冯子健表示，我国奥密克戎变异株疫苗研发工作正在稳步快速推进，只要有需要，按照相关法规要求，可以迅速启动紧急使用程序，提供接种。至于是否需要接种、何时接种专门针对含奥密克戎变异株的疫苗，这个问题不仅我国，国际上也都在研究，主要是研判病毒变异和免疫逃逸的情况。

国家卫健委科技发展中心主任、科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，无论同源加强接种（同技术路线疫苗加强）还是序贯加强接种（批准的不同技术路线的疫苗加强），都能大幅度提高新冠疫苗的保护效果。

在回答有关疫苗剂量选择的问题时，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志说，我国新冠疫苗研发过程中的动物保护实验和人体临床试验数据显示，灭活疫苗剂量在3微克至5微克时安全性指标很好，抗体阳转率接近100%，抗体滴度也达到了预期水平，也就是说其安全性指标和有效性指标均符合国家规定的标准。