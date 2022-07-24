中疾控专家：老年人群接种疫苗能够有效预防新冠重症和死亡

新华社北京7月22日电（记者侠克）数据显示，截至2022年7月20日，全国新冠病毒疫苗接种覆盖率为92.1%，全程接种89.7%，60岁以上人群接种率相对较低，有些地方接种率低于80%。记者了解到，部分老年人对是否有必要接种新冠疫苗以及自身能否接种仍存在疑问。近日，中国疾病预防控制中心免疫规划中心主任医师余文周对我国老年人群接种新冠疫苗的相关问题予以解读。

问题一：提升老年人群的接种覆盖率对于保护这个群体来说意味什么？

答: 从目前新冠疫情形势和变异株流行特征看，我们需要进一步提高老年人群新冠疫苗的接种率。新冠病毒变异很快，一直威胁公众的健康。虽然病例总数中，老年人群病例所占比例低于年轻人群，但老年人一旦感染，引发重症以及死亡的风险远远都高于其他人群。

从保护易感人群的角度来看，接种新冠疫苗对预防感染后发生重症和死亡的效果显著。我们对国内和国外的多起疫情相关资料研究分析发现，接种2剂和3剂新冠疫苗，对预防重症和死亡能达到很高的效力，特别是接种3剂疫苗后，预防重症和死亡的效力能达到90%以上。所以，为保护所有老年人，我们鼓励没有接种禁忌的老年人，尽快接种新冠疫苗。

问题二：高血压和糖尿病患者接种疫苗后，有没有对病情影响的反馈？

答：全国建立了疑似预防接种异常反应监测系统，接种疫苗后出现不良反应均能通过此系统报告，我国接种疫苗累计超过34亿剂次，从目前的数据看，新冠病毒疫苗接种不良反应发生率不高于其他疫苗，而不良反应80%以上为一般反应，主要为局部疼痛、红肿、硬结，以及一过性发热、乏力等症状。我们分析监测系统的数据，并没有发现接种新冠病毒疫苗后对高血压和糖尿病等慢性病病情有影响。

国内新冠病毒疫苗已经开展一些临床研究，高血压、糖尿病、冠心病、癌症、慢性呼吸道疾病等基础疾病人群在接种新冠病毒疫苗后安全性与健康人群无显著性差异，主要不良反应为疲劳和注射部位疼痛，大多数不良反应为轻微的不良反应，呈一过性。

问题三：一些感染了新冠病毒奥密克戎变异株的患者自述很像得感冒，症状很轻，老年人群还有必要打疫苗吗？

答：经过一些研究证实，新冠病毒奥密克戎变异株传播性增强，而病毒主要是上呼吸道进入人体，引起上呼吸道症状，更容易让病毒通过飞沫等形式排出到体外，有利于病毒的传播。

老年人有很大比例具有一种或多种慢性病，感染新冠病毒后，其发展为重症和死亡的风险会增加数倍甚至几十倍。一是老年人群的机体免疫力下降，一旦感染病毒，自身抵抗病毒的能力弱，则面临风险更高、症状更重、治疗更难等问题；二是老年人群患有高血压、糖尿病等基础性疾病的比例较高，而这些基础性疾病是新冠发生重症和死亡的危险因素。如果感染了病毒，会导致原有慢性疾病的症状更严重或者更容易出现合并症。

老年人接种新冠病毒疫苗，完成全程接种和加强免疫接种，能够有效预防新冠重症和死亡，老年人又是新冠病毒感染重症和死亡高风险人群，十分有必要接种新冠病毒疫苗。

问题四：我们国家疫情防控做得好，老人觉得腿脚不太方便也不怎么出门，是不是就没有感染风险了？还有接种的必要吗？

答：2021年我国新冠疫情大部分局限在很小地区，局部地区疫情很快就得到控制，但新冠病毒奥密克戎变异株传播快，隐匿性强，容易引起社区传播，我国疫情形势虽然趋稳，但一些地区仍有病例和无症状感染，国外仍时有病例或病毒输入到我国，因此老年人感染新冠病毒风险是很大的。

老年人虽然很少出门，但家人有感染病毒的机会，其探访人员和照顾人员都有感染病毒的机会，而在家里人们往往放松警惕，存在将病毒感染给老年人的风险。老年人如果感染病毒，引起重症和死亡的风险大大增加。老年人不出门，可能其本身疾病较重，身体抵抗能力更弱，更需要重点防护，如果没有接种禁忌的老年人，我们鼓励还是应该尽早接种新冠病毒疫苗。