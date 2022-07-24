我国新冠疫苗安全有效（国务院联防联控机制发布会）

奥密克戎BA.5亚分支蔓延至全球100多个国家和地区，导致感染、住院和重症人数增加，我国外防输入压力不断增大。

我国新冠疫苗接种进展如何？奥密克戎疫苗何时面世？围绕疫苗接种的有关问题，国务院联防联控机制23日举行新闻发布会，系统做出回应。

现职党和国家领导人都已完成国产新冠疫苗接种

国家卫生健康委副主任曾益新23日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告新冠疫苗第一剂次接种覆盖率为92.1%，全程接种率为89.7%，加强免疫接种率为71.7%。

老年人接种方面，目前，我国60岁以上人群至少1剂次疫苗接种率为89.6%，全程接种率为84.7%，加强免疫接种率为67.3%。

“我国现职党和国家领导人都已完成了新冠疫苗接种，而且接种的都是我国国产疫苗。”曾益新介绍，这充分说明了我国领导人对疫情防控工作的高度重视、对我国生产的新冠疫苗的高度信任。

我国多条技术路线开展奥密克戎疫苗研发

中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健表示，目前我国多条技术路线均已开展单价、多价奥密克戎变异株疫苗研发。

据介绍，进展较快的单价奥密克戎变异株灭活疫苗已获临床试验批准，正在浙江、湖南、香港等地开展临床试验。进展较快的四价重组蛋白疫苗已经获得阿联酋Ⅲ期临床试验批件，相关研究已启动。此外，还布局了广谱新冠病毒疫苗研究，进展较快的疫苗已经获得临床试验批件，并启动相关研究。

“我国疫苗对奥密克戎变异株引起的重症、死亡仍然具有良好的保护作用。”冯子健表示，我国奥密克戎变异株疫苗研发工作正在稳步快速推进，只要有需要，按照相关法规要求，可以迅速启动紧急使用程序，提供接种。至于是否需要接种、何时接种专门针对含奥密克戎变异株的疫苗，这个问题不仅我国，国际上也都在研究，主要是研判病毒变异和免疫逃逸的情况。

接种新冠疫苗不会引发白血病和糖尿病

解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、中国科学院院士王福生表示，接种新冠疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生，也不会像有些网络信息所说的影响人体遗传发育、导致肿瘤转移扩散、引起抗体依赖性增强现象。

王福生表示，疫苗中的各种物质对人体是安全的，不会直接致病。对于疫苗生产过程中所使用的试剂，均经过有关机构的严格检定并达标。目前我国接种数量最大的新冠灭活疫苗，有充分的安全保障，并得到了国际组织认可。

此外，临床监测和统计数据显示：在新冠疫情发生前后的四年中，糖尿病和白血病的就诊人数和住院次数基本一致，无显著变化。

王福生表示，在大范围新冠疫苗接种的背景下，大量的预防接种与某些严重疾病的自然发生，在时间上偶合是必然的现象。可简单推算一下，如果新冠疫苗真的会引起糖尿病和白血病发生，那么由此产生的就诊人数和住院人次将出现显著增长，但是从实际监测和临床统计的数据中，并未看到这种现象。

同源加强和序贯加强均能大幅提高保护效果

国家卫生健康委科技发展中心主任、科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，无论同源加强接种（同技术路线疫苗加强）还是序贯加强接种（批准的不同技术路线的疫苗加强），都能大幅度提高新冠疫苗的保护效果。

郑忠伟介绍，具体到同源加强免疫和序贯加强免疫哪一个更好一些，不能简单地一概而论。无论同源加强接种还是序贯加强接种，对预防发病、重症和死亡的保护效果都是相当显著的。无论采取同源加强还是序贯加强都是可以的，希望大家都能积极进行加强接种。

在回答有关疫苗剂量选择的问题时，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志表示，我国新冠疫苗研发过程中的动物保护实验和人体临床试验数据显示，灭活疫苗剂量在3微克至5微克时安全性指标很好，抗体阳转率接近100%，抗体滴度也达到了预期水平，也就是说其安全性指标和有效性指标均符合国家规定的标准。

（新华社北京7月23日电 记者董瑞丰、顾天成）

《 人民日报 》（ 2022年07月24日 02 版）