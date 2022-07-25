许树强：深化医改进入高质量发展新阶段

7月23日，清华大学医院管理研究院举办第二届“公立医院高质量发展”论坛，国家卫生健康委体制改革司司长许树强出席并讲话。会上，许树强提出，2009年中共中央国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，人人享有基本医疗卫生服务，人民群众健康水平进一步提高。十多年来，深化医改取得显著成效，群众看病难问题有效缓解，看病贵问题得以减轻，医疗卫生服务体系效率持续提升，以健康为中心的改革导向更加突出。2021年5月，经中央深改委第十八次会议审议通过后，国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号，以下简称《意见》），标志着深化医改进入高质量发展新阶段。

许树强认为，深化医改进入高质量发展新阶段，要围绕“构建有序的就医和诊疗新格局”这一重要目标，着重从五个方面发力：一是以人民健康为中心，推动将健康融入所有政策；二是均衡布局优质医疗资源，前提是做好优质医疗资源扩容和下沉；三是构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系；四是充分发挥信息化等新兴技术的支撑作用；五是大力推进深化体制机制改革。

他强调，加快构建有序的就医和诊疗新格局，要在不断完善省、市、县和县、乡、村医疗服务“三级网”的同时，加快优质医疗资源扩容和均衡布局，努力为群众提供全方位全周期的医疗卫生健康服务，要做到六个“更加注重”：一是更加注重国家医学中心、区域医疗中心发挥引领作用；二是更加注重省级高水平医院发挥辐射带动作用；三是更加注重地市级三甲医院发挥医疗救治的主力军作用；四是更加注重县级医院发挥县域内龙头作用；五是更加注重基层医疗卫生机构和家庭医生团队发挥“网底”和“健康守门人”作用；六是更加注重人民群众发挥“健康第一责任人”作用。

会上，许树强介绍了一年来推动公立医院高质量发展工作的进展，指出为抓好《意见》贯彻落实，国务院医改领导小组秘书处点面结合推进公立医院高质量发展落地见效。以省级为单位，在上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、重庆、四川、陕西、青海、宁夏等11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。对省域内各级各类、分门别类的公立医院，明确具体目标、重点任务清单和配套措施清单，探索各级各类公立医院高质量发展的路径。11个综合医改试点省份都成立了推动公立医院高质量发展领导小组，由省委或省政府主要负责同志担任组长，高位推动，协调重大政策、解决重大问题。以地市为单位，实施公立医院改革与高质量发展示范项目，“十四五”期间，通过竞争性评审遴选部分地市级城市，按照3年一个周期，对每个城市中央财政补助5亿元，激励引导一批改革积极性高、基础好的地市，率先形成市县级公立医院高质量发展的经验。今年，已遴选确定山西太原、内蒙古呼和浩特、辽宁沈阳、浙江丽水、安徽芜湖、福建三明、山东青岛、河南周口、湖北宜昌、湖南湘潭、广东广州、重庆黔江区、贵州遵义、甘肃庆阳、宁夏中卫等15个城市。以医院为单位，在9个省（市）的14家大型高水平公立医院开展试点，通过委省共建的方式，中央和地方共同发力，突破政策壁垒，整合优质资源，推动医疗技术和医院管理升级换代、弯道超车，打造公立医院高质量发展的样板、现代医院管理制度的模板，打造未来国际一流的医院，带动全国大型公立医院上台阶、上水平。

许树强还提出，在委省共建合作协议中，试点目标已明确：经过5—10年努力，逐步提高医院病例组合指数（CMI）值，力争达到2左右，逐步提高四级手术占比、技术服务性收入占医疗收入比例、人员支出占业务支出比例、人员薪酬中固定部分占比，力争均达到60%左右。14家试点医院分别是北京协和医院、中日友好医院、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京天坛医院、中国医科大学附属第一医院、复旦大学附属中山医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、南京大学医学院附属鼓楼医院、浙江大学医学院附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第一医院、香港大学深圳医院、四川大学华西医院。