2022年底实现全国医保用药范围基本统一

本报北京7月24日电 （记者叶紫）国家医保局医药服务管理司相关负责人近日介绍，到2022年底，全国所有省份将完成地方增补药品“消化”工作，实现全国医保用药范围基本统一。

该负责人介绍，近年来，我国医疗保障事业快速发展，国家医保药品目录实行每年动态调整，4年500多个药品被纳入目录，通过谈判后药品价格大幅降低，地方增补药品基本可被国家目录中的药品更好替代，继续保留地方增补药品意义不大。

在综合考虑各地医保基金承受能力、临床和群众用药习惯、药品更新换代周期等因素的基础上，国家医保局研究制定了地方增补药品三年“消化”计划，即从2020年开始，按照第1年40%、第2年40%、第3年20%的比例，逐步调出原省级药品目录内按规定调增的药品，到2022年底实现全国医保用药范围基本统一。

截至今年6月30日，全国已有15个省份及新疆生产建设兵团提前完成了增补药品的“消化”任务。