近期，延庆区、顺义区和朝阳区三起疫情都是通过常态化核酸检测第一时间发现，第一时间管控到位，从而实现了精准防控。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，核酸检测仍然是疫情防控早发现的最有效手段，能够最大限度保障社会正常生产生活秩序，要继续高质量做好重点筛查和常态化核酸检测工作。

经流调排查和综合研判，22日朝阳区发现的一例新冠肺炎病毒感染者因接触进口冷链食品而感染的可能性大。

收境外快递时减少直接接触

22日，朝阳区发现一例新冠肺炎病毒感染者，病毒序列属于奥密克戎BA.2变异株，与近期国内外病毒序列存在差异，与2022年2月中旬境外流行的BA.2毒株序列同源性较高。经流调排查和综合研判，该感染者因接触进口冷链食品而感染的可能性大。

市疾控中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火提醒，新冠肺炎病毒可在低温下长时间存活，市民尽量减少网购处于疫情高发期的国家和地区的冷链食品，可以选择正规的市场和超市购买，避免手直接接触；收到境外商品快递时，要正确佩戴口罩和一次性手套，减少直接接触和交流；拆件时尽量在户外进行，外包装不要拿回家中，按照生活垃圾分类处理，如需拿回家中，可用含氯消毒剂或75%酒精对内外包装进行全面消毒；处理完后要认真清洗双手，避免用不清洁的手触碰口、眼、鼻；食用冷链食品前后都要注意手部卫生，保持冰箱和用具的卫生清洁。

16个小时初步锁定感染来源线索

针对22日发现的1名新冠肺炎病毒感染者，朝阳区第一时间启动8小时工作机制，疾控、公安、属地街道等联合作战，快流调、快判密，快管控，迅速对相关风险人员进行抗原和核酸检测。同步进行人物同防，对重点部位进行环境采样。

朝阳区副区长孟锐介绍，该区用16个小时初步锁定感染来源线索，48小时测序结果佐证支持。同时，根据流调排查和核酸检测的最新结果，该区精准动态调整防控措施。比如将病例相关密接、次密接、高风险人群的判定起始时间调整为19日，18日及之前相关风险人群予以核减。

“24日0时至15时，朝阳区无新增新冠肺炎病毒感染者。”孟锐说，朝阳区将进一步提高疫情防控的科学性、精准性，根据最新流调排查和核酸检测结果，因时因势对风险人员范围、中高风险区划定进行动态调整。

朝阳5个重点街乡恢复常态化核酸检测

22日和23日连续两天，六里屯街道及周边麦子店街道、呼家楼街道、团结湖街道、东风乡5个重点街乡区域核酸检测结果均为阴性。自24日起，这5个重点街乡调整为常态化核酸检测。

孟锐说，将根据最新流调排查和核酸检测结果，精准调整高、中风险区。如六里屯北里小区第3轮全员核酸检测结果均为阴性，该区将把六里屯街道六里屯北里6号、7号、12至16号楼及底商从高风险区调整为中风险区，实行“人不出区、错峰取物”。

目前，属地六里屯街道已成立现场指挥部和13个工作组，做好高风险区居民物资配送、就医购药、物业维修、垃圾消纳及环境消杀等服务保障工作。孟锐说，属地协调辖区商超为小区居民送去了蔬菜包，在小区北门外设立快递中转站，成立一支快递转运队伍，保障快递外卖及时送达；就医保障及健康检测组提前摸排小区居民就医购药需求，重点关注特殊人群，已安排专人提前做好医疗服务对接。（记者 牛伟坤 实习记者 何蕊）

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六里屯北里社区出现阳性病例后，朝阳区立即启动8小时工作机制，开展流调、判定、转运、隔离、管控等工作。属地六里屯街道立即成立现场指挥部和13个工作组，全力做好高风险区居民物资配送、就医购药、物业维修、垃圾消纳及环境消杀等服务保障工作。共调集60名保安，按高风险标准对小区的2个卡口、7个楼院大门进行封闭。高风险区的8栋楼采取管控措施，目前共有686户居民在家，均实行“区域封闭、足不出户、上门服务”。

23日，六里屯街道为居民送上了蔬菜暖心包，并对小区就医购药需求进行摸排。目前，共收集就医购药需求20条。小区内的非高风险区，居民可下楼取快递、外卖。六里屯北里的北门外已经设立了快递中转站，成立一支快递转运队伍，保障快递外卖及时送达。（记者 朱松梅）

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