严格执行第九版防控方案和“九不准”要求

新华社北京7月22日电(记者宋晨、张泉)全球疫情仍处于高位，国内疫情总体处于低水平波动状态，但防控形势严峻复杂。我国现有防控措施能否有效应对奥密克戎BA.5亚分支？如何更加精准、高效防控疫情？国务院联防联控机制近日提出第九版防控方案和“九不准”要求，针对疫情变化，连续回应焦点关切。

全国疫情总体处于低水平波动状态

国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，当前，全球疫情仍处于高位，奥密克戎BA.5亚分支已经成为全球主要流行株，我国外防输入压力不断增大。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，7月以来，全国疫情总体处于低水平波动状态，近期少数地区疫情有所反弹，呈现多点散发、多地频发态势，单日报告本土感染者数有所增加。

“总体上，各地在发生本土疫情后均能在较短时间内有效控制，疫情影响较为局限。”贺青华说，各地疫情应对处置能力和效率已得到进一步提升。

“虽然奥密克戎BA.4、BA.5亚分支的传播力有所增强，但仍然属于奥密克戎变异株，没有证据显示现有的非药物干预措施将失效，我国现有的防控措施仍能有效应对。”中国疾控中心病毒学首席专家董小平说。

第九版防控方案提升应对奥密克戎变异株能力

贺青华介绍，基于疫情防控形势的需要、病毒变异的特点，以及前期试点工作的结果和疫情防控实战的经验总结，第九版防控方案优化调整了风险人员的隔离管控期限和方式，统一封控管控区域和中高风险区划定标准，完善了疫情监测体系。

“第九版防控方案的关键体现在：一是把该管住的重点管住，二是把该落实的措施落实到位，三是把该取消的坚决取消。”贺青华说。

“新冠肺炎疫情处置的第一关键要素就是‘早发现’。”董小平说，第九版防控方案提出开展人、物、环境等多渠道监测预警，包括8大类监测体系，大大提升应对奥密克戎变异株的能力。

董小平介绍，第九版防控方案对包括风险职业人群监测等进行了明确规定，增加了药品监测，同时强调了各级联防联控机制开展综合分析和风险研判，提出风险评估结果和预警响应建议。在病毒检测筛查方面，增加了抗原检测作为补充等。

“第九版防控方案是对防控措施的优化，绝不是放松防控。”贺青华说，要时刻绷紧疫情防控这根弦，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

坚持科学、精准、高效防控

“全球疫情出现反弹，暑期国内人员流动量加大，各地发生本土疫情的风险有所增加，全国疫情防控形势依然严峻复杂。”贺青华说，各地要继续严格按照第九版防控方案的有关要求，坚持科学、精准、高效的防控原则，全链条落实好外防输入的各项措施，不断提高常态化防控情况下疫情监测的敏感性。

董小平提示，针对奥密克戎BA.4、BA.5亚分支给我们带来的影响，一方面要注重其增强的传播力会产生的重症和危重症病例，特别是在高危人群中，及时发现、有效控制显得非常重要。另一方面，现有的疫苗和非药物防控措施仍然有效。董小平表示，应尽可能完成疫苗接种，特别是老年人和基础病病人，可最大限度避免出现严重临床后果。此外，仍应坚持做好常规个人防护。