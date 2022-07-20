伏天到来，如何呵护高温下的劳动者？

7月16日开始，全国进入了传统历法中的“伏天”。所谓“热在三伏”，这一时节持续高温，空气湿度增大，许多户外工作者仍然坚守在岗位上，一线防疫人员、交警、消防员、环卫工人、快递员、外卖员……他们用汗水保障着生活的正常运转。

为保护高温天气下劳动者的合法权益，各地工会开展安全生产和职业健康监督检查，组织形式多样的“送清凉”慰问活动；相关企业积极落实劳动权益保障要求，提供必要的个体防护用品和高温作业休息场所。

关怀守护者

受副热带高压影响，7月初以来，全国多个省份出现35摄氏度以上的高温天气，一线防疫工作者、交警、消防员等的工作环境令人牵挂。

7月10日，上海中心气象台发布了该市今夏首个高温红色预警。热浪来袭的同时，坚守防疫一线的医护人员和志愿者们，穿着防护服，戴着口罩、手套，在高温下作业。为保障他们健康和安全，当地社区和核酸检测点，配备了遮阳帐篷、空调、风扇、冰马甲等防暑降温物资，起到了一定防护效果。

“在防护服里穿上‘冰马甲’，明显就凉快多了！”上海市闵行区虹桥镇的核酸采样人员，近日收到了这款降温“神器”——一件件蓝色小马甲，里侧布满口袋，其中可放置多个冻好的冰袋，保障大家在户外采样时身体温度不至于过高。上海市闵行区古美路街道则在一个多月前，购置了一批便捷式移动空调，为辖区内71个核酸采样点送上清凉。还有的街道和社区为防疫工作者们送上了自制的冰冻毛巾和清爽解渴的饮品，保障核酸检测的顺利进行。

为保护疫情防控人员的职业健康权益，近期有多项相关保障政策出台。

全国总工会印发《关于做好2022年职工防暑降温工作的通知》，要求重点关注医护人员、社区防疫志愿者等防疫一线人员，避免因高温天气长时间佩戴防护用品造成中暑。

国家卫生健康委出台《新型冠状病毒肺炎疫情防控人员防暑降温工作指南》，主要包括高温危害及临床表现、防暑降温措施、应急处置措施3个部分，并提出7个防暑降温措施，包括合理安排工作岗位，科学安排作业时间，改善工作环境，加强高温作业个体防护，配备防暑饮料及应急物品等。

高温同样给消防员的救援工作和日常训练增加了困难。

不论天气多么炎热，消防员们仍需要一遍遍进行训练。为保障消防员的健康安全，河南省尉氏县消防救援大队制定了“错时”训练的方法。

“近期，我们合理安排训练项目和训练强度，将一些高温时间的室外训练科目改为室内作业或学习，把体能训练调换至早晨和傍晚，错开高温时段，防止消防员中暑。同时，在户外训练中，设置了防暑降温观察员，并配备人丹、藿香正气水、风油精等防暑药品。”尉氏县消防救援大队大队长赵运涛介绍，大队还每天专门熬制绿豆汤、凉茶，在训练结束后，及时给大家补充身体所需。每辆消防车上也配置了解暑药品，确保消防员在出警救援时的安全。

此外，为了给消防员普及热射病和防暑降温常识，尉氏县消防救援大队还邀请专业医护人员到队举办讲座。尉氏县消防救援大队队员王坤博说：“通过这堂课，我了解了多种降温方法，掌握了不少防暑救护的基本常识。这些内容对我们在夏季进行抢险救援和开展训练十分有用。”

线上送清凉

每到夏日，各级工会都会组织“送清凉”慰问活动。近年来，除了各类线下活动，线上“送清凉”的新模式也正在兴起。

广东省总工会依托“粤工惠”平台，连续第三年开展线上“智送清凉”活动。

“我刚买了一瓶原价3元的饮料，用了‘粤工惠’上领取的优惠券，实际只花了0.01元。真不错！”广东省广州市公交集团党员示范车队出租车司机宋全民说，一到夏天，自己在车上要喝很多水，每天出车前，都会准备两个装满饮用水的水壶，喝完以后还要找地方再盛水。“有了这个活动，买水相当于不花钱，对我们来说真是及时雨！”

今年广东省总工会组织的“智送清凉”活动将从7月2日持续至9月30日。活动期间，快递、网约送餐、货物运输、网约车（出租车）、环卫、建筑等六大行业的广东工会会员，每天可通过“粤工惠”平台领取1张“满3元减2.99元”的“冰饮清凉券”，该优惠券可在各大商超购买冷饮时自动抵扣。每日派送出的“冰饮清凉券”为5万张，预计惠及超40万职工会员。

“传统的夏季慰问活动，一般由各级工会干部把饮料、水果等送到户外工作场所，送到职工手上。但随着时代发展，传统方式面临一系列挑战。”广东省总工会相关负责人表示，传统的“送清凉”活动受制于空间、时间、人力等客观条件，限制了服务的普惠性。比如一些户外工作者的工作地点和时间不固定，线下定时定点派发的方式很难触及所有人。

针对这些问题，2020年，广东省总工会首创“智送清凉”活动。该服务依托“粤工惠”平台，通过工会数据库识别户外劳动者群体，精准发放“冰饮清凉券”，并与微信支付及省内数万家便利店开展合作，真正实现了“精准送、便捷送、天天送”的特色。今年，在之前探索实践的基础上，广东省21个地级以上市继续同步开启活动，并将更多新就业形态劳动者纳入活动范围。

同样采取线上“送清凉”形式，为露天高温、户外一线作业职工送去关爱的，还有内蒙古自治区包头市总工会。

包头市总工会通过前期调研和数据录入，为全市1万多名新就业形态劳动者进行了线上实名制登记。在全市开展“情系职工·云送清凉”活动期间，登记后的劳动者可通过手机登录“鹿城职工普惠”APP，领取防暑降温物资，并选择快递到家。

为做好今年送清凉活动，包头市总工会精挑细选了1万份总价值近百万元的清凉好礼，不仅满足了职工们的解暑需求，又帮助本地农户和乡村企业拓展销路，助力乡村振兴，为广大职工提供更加精准、便捷、普惠的服务。包头市总工会还以此项活动为契机，聚焦快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者，通过建立网上“职工之家”，提供“夏送清凉”、爱心早餐、维权帮扶、普惠活动等方面的贴心服务，将更多新就业形态劳动者吸引到工会组织里来，推进新就业形态劳动者建会入会工作。

驿站解暑热

高温下，不同职业的户外工作者有不同的实际需求，为他们提供的防暑降温服务也应更具针对性。

近日，在湖北省宜昌市，为建筑工人提供免费纳凉服务的“纳凉公交”广受好评。

7月11日中午12时，一辆公交车停靠在宜昌市湖北三峡职业技术学院附属医院门口，车内的空调已被驾驶员调整到适宜温度。不一会儿，附近的筑路工人们陆续上车，坐下休息。“我来这里修路近两月了，以前中午纳凉时，都是找附近的门面、天桥通道口和大树的阴凉处。像这么舒服的休息环境，之前想都不敢想。”在车上乘凉的工人祁新平说。

近期，宜昌市中心城区有多条道路在进行拓宽改造，修路的工人们十分辛苦。为了让这些城市的基层建设者，能有一个避暑午休的地方，自7月7日起，宜昌市公交集团决定在中午高温时段，将部分公交车变身为流动“纳凉公交”，城建工人和户外工作者都可以就近上车，免费纳凉。

宜昌市公交集团相关负责人表示，将在不影响正常营运的情况下，于7月至9月间，持续提供此项公益服务。服务时间一般为中午12时至下午15时，部分车辆会根据施工单位的作息时间调整。目前，该市“纳凉公交”已增至9辆，分布在城区中8个流动点，服务范围也由最开始的建筑工人扩大到户外从业者，包括但不限于无固定休息场所的环卫工人、执勤交警、外卖小哥、外来旅游人员等人群。

在高速公路服务区，各地建设的“司机之家”，为夏日中奋战的长途司机们提供了一处温馨、清凉的驿站。

在甘肃省兰州市G22青兰高速公路上的接驾嘴服务区，“司机之家”的标识十分醒目。门口的告示上写明，在这里花15元就能洗澡，还能洗衣、休息。这对于顶着太阳跑长途车的司机师傅来说，十分实惠。

“对我们跑货运的人来说，夏天最难熬。”已经做了30年货车司机的武灵动说，过去跑长途，路上没地方休息，驾驶室里再热，也只能把车停在路边临时休息一下。“现在服务区里的各项服务越来越贴心了，在‘司机之家’不仅可以吃饭、住宿、洗澡，还能通过停车区域的监控系统随时看到车辆状况。真有了回家的感觉！”

甘肃省交通运输厅数据显示，目前，甘肃省82对联网收费公路服务区已建成投运45个“司机之家”，覆盖率达55%。今年还将新建投运25个“司机之家”，全面推进高速公路服务区“司机之家”全覆盖。

近年来，随着外卖骑手、快递小哥等新就业形态劳动者数量的增加，很多地方开设了 “骑手之家”“骑手驿站”，供奔波的新就业形态劳动者休息。

不久前，在广东省茂名市茂南区站北三路，新建成了一处“骑手之家”。外面热浪滚滚，走进驿站却立刻感到阵阵清凉。这里配备了空调、电视、微波炉、电冰箱、饮水机、应急药箱、书刊杂志、手机充电设施等。打开冰箱，里面放满了矿泉水、清凉饮料等。应急药箱内放着止血贴、藿香正气水、消毒酒精、碘伏等药品。在驿站休息的一位骑手说：“刚开始我还不敢进来，看着太漂亮了！然后工作人员过来告诉我，这里是户外劳动者的港湾，是免费的，真的很感谢他们。”另一位骑手也表示很喜欢这个驿站：“以前在路上跑累了，就在街边歇一歇。饭菜凉了，也照样吃。现在有了‘家’，累了能歇脚，没电能充电，渴了能喝水，饭凉能加热，真是太贴心了！”

相关企业也积极参与到“骑手驿站”的建设中。在陕西省西安市，美团外卖在各个专送站点，开辟了“同舟守护一平米”区域。这里准备了小药箱、温度计、血压计和夏季常用的解热镇痛类、止泻类、防暑类功能药品，并为骑手们免费发放冰袖、冷饮、水果等避暑用品和解暑食品。美团骑手段明说：“每天跑完午高峰期，大家一般都会去站点歇一歇，吹吹空调，吃吃冷饮，休息一会儿就凉快多了。”

除了积极采取防暑降温措施，企业还应遵照《防暑降温措施管理办法》规定，为外卖骑手等新就业形态劳动者发放足额的高温津贴。去年，市场监管总局等7部门联合印发的《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》提出，外卖送餐员在法定节假日、恶劣天气、夜间等情形下工作的，应对其适当给予补贴。对此，美团外卖相关负责人表示，进入夏季以来，平台上线了夏季跑单补贴，让骑手不仅能获得基础配送费，还可获得额外的跑单奖励，切实提高工作收入。段明表示：“7月、8月、9月这3个月，虽然顶着烈日跑单很辛苦，但是月收入也是一年中最高的，所以我们也是干劲十足！”