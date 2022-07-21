国务院联防联控机制新闻发布会。新华社记者 宋晨 摄

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华7月21日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，7月以来，全国疫情总体处于低水平波动状态，近期少数地区疫情有所反弹，呈现多点散发、多地频发态势，单日报告本土感染者数有所增加。

近一周，疫情波及21个省份78个地市，其中7个省份报告的感染者数超过百例。甘肃兰州、广西北海、河南驻马店疫情仍然处于进展阶段，社会面传播风险较大。总体上，各地在发生本土疫情后均能在较短时间内有效控制，疫情影响较为局限，各地疫情应对处置能力和效率已得到进一步提升。

贺青华表示，全球疫情出现反弹，暑期国内人员流动量加大，各地发生本土疫情的风险有所增加，全国疫情防控形势依然严峻复杂。各地要继续严格按照新冠肺炎防控方案（第九版）的有关要求，坚持科学、精准、高效的防控原则，全链条落实好外防输入的各项措施，不断提高常态化防控情况下疫情监测的敏感性。发生疫情后，措施要坚决果断，坚持以快制快，力争用最短时间将疫情控制在最小范围，坚决防止出现规模性疫情。（记者宋晨、张泉）

(责编：袁勃、牛镛)