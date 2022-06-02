奥密克戎迭代飞快 疫苗“焦虑”有必要吗？

传播力更强的奥密克戎新分支BA.4和BA.5近期引发关注。新分支已在南非引发新的感染高峰，葡萄牙国立卫生研究院也预估，其增长优势比BA.2多13%。

来自nextstrain网站截图显示，黄、橙、红三色代表的不同奥密克戎分支在半年内迭代飞快，橙红色代表的新分支也在夹缝中不断扩张。

奥密克戎新分支频现，当前新冠疫苗还有效吗？BA.2、BA.5等分支都需要自己的疫苗吗？新冠疫苗的更新应跟上病毒的变异吗？又如何跟上病毒变异呢？带着上述问题，科技日报记者联系采访了多名业内专家。

当前疫苗是否还有效

奥密克戎变异分支不断引发新的感染高峰，是不是意味着当前的新冠疫苗将失效呢？

业内权威专家回应科技日报记者时表示：“当前疫苗在确保减少重症和死亡方面仍可以提供最基础的保护。新冠疫情已经持续了两年半时间，目前看来，对于新冠病毒来说想通过接种疫苗实现零感染的可能性已经没有了。新冠疫苗能够确保减少感染，避免重症和死亡的效果就可以了。”

关于当前疫苗在疫情防控中的作用，新冠疫苗相关生产企业负责人持相同观点：“现有疫苗目前在防重症和死亡方面是没有问题的，但不会100%防感染。”

多项来自真实世界的统计或研究结果显示，当前疫苗对于防重症和死亡的作用显著。例如，香港的最新数据（截至5月25日）显示，未接种疫苗的奥密克戎感染者死亡率为3.04%，接种3针疫苗的感染者死亡率显著下降，为0.04%。

BA.2、BA.5等分支是否都需要自己的疫苗

根据世卫组织新冠最新流行病学进展周报（5月25日），奥密克戎BA.2及其后代谱系（为BA.2.X）已成为全球流行的主要变体，目前，BA.2.X、BA.4和BA.5的相对比例分别为94%、0.8%和1%。

这表明，在奥密克戎变异株的演变过程中，BA.1这一分支正在销声匿迹。然而记者了解到，目前我国针对奥密克戎的疫苗大多是针对BA.1进行设计研发的。

是否需要针对新分支研发新疫苗，业界一般从疫苗保护的角度来判断：如果原有疫苗所产生的中和抗体针对变异株活性大幅下降，就需要研发新疫苗；如果对变异株仍具有很好的中和作用，则无需研发新疫苗。

尽管奥密克戎毒株变异速度快，出现不同分支，但并不会针对每个分支推出对应的新疫苗，也无需这样做。相关专家提醒：“如果持续监测，你会发现不少变异会很快消失。”

疫苗更新能否跟上病毒迭代

在新冠疫苗研制的技术路线中，mRNA疫苗设计周期较短，在平台成熟的基础上，可以7天内完成设计，1个月左右完成包括动物试验在内的临床前试验。

从事mRNA疫苗研发的业内专家表示，针对变异分支，mRNA疫苗无需获得毒株，只需针对变异序列对疫苗序列进行适当优化、测试表达效率，随后即可开展临床前试验。由我国苏州艾博生物研发的新冠病毒奥密克戎变异株mRNA疫苗已经获得阿联酋临床研究批件。

应对病毒变异，灭活疫苗技术路线通过建立应急体系同样可以在较短时间内完成对新毒株的临床前研究。记者此前了解到，在获得新毒株后2个月左右即可推进到临床试验申请阶段。

跟上变异，新冠疫苗上市能否借鉴“流感模式”

为了应对频繁变异的病毒，疫苗更新紧紧跟上有先例可循。例如流感病毒疫苗，就是由世卫组织每年发布建议毒株，各国据此生产流感新疫苗。

为了跟上新冠病毒的变异，新冠疫苗上市能借鉴“流感模式”吗？

“未来新冠疫苗的研制估计需要采用流感模式。”前述权威专家回应，但世卫组织现在无法通过监测推荐主流毒株，因为大流行还没有结束。

“流感模式”的另一个优势是大幅缩短新疫苗的上市时间。由于无需重新审批，其采取的批签发制度可以有效缩短疫苗从研制到上市的周期。业内专家表示，经过打磨和建设，各技术路线平台逐渐成熟，研发速度加快，生产工艺稳定，如果新冠疫苗研发上市能采取“流感模式”将大幅缩短新疫苗的上市时间。

世卫组织在流行病学周报中披露了一些意想不到的现象：可用数据显示，BA.4、BA.5和BA.2.12.1在BA.1曾流行的国家传播更快，在BA.2流行的国家较少见；每个国家的疫苗接种程度对奥密克戎新分支的流行程度或有影响。可见，新冠病毒变异与疫苗免疫原性互为因果、联系广泛，及时更新疫苗对病毒变异或有影响。