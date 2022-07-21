维生素B6可减少焦虑和抑郁

一项新的研究表明，服用大剂量维生素B6片可以减轻焦虑和抑郁。英国科学家研究了大剂量维生素B6对年轻人的影响，结果发现，在一个月的时间里，每天服用补充剂后，他们感觉不再那么焦虑和抑郁。发表在《人类精神药理学：临床与实验》杂志上的这项研究表明，使用补充剂来改变大脑的活动水平，可预防或治疗情绪障碍。

雷丁大学心理与临床语言科学学院大卫·菲尔德博士说：“大脑的功能依赖于携带信息的兴奋性神经元和防止失控活动的抑制性神经元之间的微妙平衡。”

维生素B6帮助身体产生一种特定的化学信使，抑制大脑中的冲动，新研究将这种镇静作用与参与者的焦虑程度降低联系在一起。

虽然之前的研究已证明复合维生素或马麦酱（富含维生素B）可降低压力水平，但鲜有研究表明它们所含的特定维生素会产生这种效果。新研究集中在维生素B6的潜在作用上。众所周知，维生素B6可增加人体产生γ－氨基丁酸(GABA)，这是一种重要的中枢神经系统抑制性神经递质。

在此次研究的试验中，300多名参与者被随机分配摄入维生素B6或B12补充剂或安慰剂，实际摄入量远超过推荐的每日摄入量——约为50倍，每天服用一片，持续一个月。研究表明，在试验期间，与安慰剂相比，维生素B12的效果微乎其微，但维生素B6在统计上有明显的差异。

试验结束时进行的视觉测试证实，服用维生素B6补充剂的参与者，体内GABA水平升高，支持了B6可降低焦虑的假设。研究人员观察到了细微但无害的变化，这与大脑活动的受控水平一致。

研究人员表示，维生素B6对焦虑的影响与药物治疗的预期相比相当小。然而，基于营养的干预措施产生的不良副作用比药物少得多，因此未来人们可能更喜欢这种干预措施。