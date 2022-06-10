国务院联防联控机制：及时纠正采取非法强制性措施开展核酸检测

国务院联防联控机制新闻发布会。新华社记者 董瑞丰 摄

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华9日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，各地应该根据当地疫情形势和防控需要，依法、科学组织开展核酸检测工作，明确核酸检测的人群、区域范围和频次，做好宣传和引导。同时，也呼吁广大群众依法遵守疫情防控的相关规定和要求，积极配合开展核酸检测，履行好个人防控义务，共同推动形成群防群控的良好社会氛围。

贺青华表示，对于采取非法的、强制性措施的地区、单位和作出决定的个人，国务院联防联控机制将要求有关地方及时整改纠正。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，国家卫健委采取采样点网格化布局、及时公布采样点信息、弹性安排采样时间、及时反馈和更新检测结果等措施，不断优化核酸检测服务，提高核酸检测便利性，为群众提供就近就便的核酸检测。（记者董瑞丰、徐鹏航）